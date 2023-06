Tym będą żyły rynki: prezes Glapiński przed mikrofonem i preludium wakacji

Choć do szkolnych wakacji pozostały jeszcze trzy tygodnie, to kalendarz makroekonomiczny w nadchodzącym tygodniu prezentuje się wybitnie urlopowo. Zakończył się także sezon publikowania przez spółki wyników za I kwartał, rozpędza się za to sezon dywidnedowy.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Poniedziałek, 5 czerwca

Kalendarium makroekonomiczne nie obfituje tego dnia w przełomowe informacje. Z największych gospodarek świata od rana będą spływać finalne odczyty PMI dla sektora usług. Jak zwykle poruszamy się ze wschodu na zachód: Australia (1:00), Chiny (3:45), Indie (7:00), Hiszpania (9:15), Włochy (9:45), Francja (9:50), Niemcy (9:55), strefa euro (10:00), Wielka Brytania (10:30) i USA (15:45). Dodatkowo amerykański ISM dla sektora usługowego tradycyjnie o 16:00.

Ponadto można rzucić okiem na dwa bieguny inflacji. O 8:30 statystyki za maj pokaże Szwajcaria, gdzie inflacja CPI ma się obniżyć do 2,2%. Pół godziny później pojawią się dane z Turcji, gdzie CPI ma spaść poniżej 40%. W tym temacie mamy jeszcze kwietniowe statystyki cen producentów (PPI) ze strefy euro (10:00). A na dokładkę kwietniowy bilans handlowy Niemiec (8:00).

Na GPW dywidendę wypłacą Boryszew, Budimex i Oponeo.pl.

Wtorek, 6 czerwca

W Polsce będzie to dzień ogłoszenia decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Jak zwykle nie było nam dane poznać dokładnej godziny jej publikacji. Wiadomo jednak, że najprawdopodobniej nie wniesie ona niczego nowego, a stopa referencyjna NBP pozostanie bez zmian na poziomie 6,75%. Stopy bez zmian ma pozostawić także Bank Rezerw Australii (3,85%, decyzja o 6:30).

Poza tym warto zerknąć na kwietniowe statystyki zamówień w niemieckim przemyśle. Według ekonomistów po marcowym tąpnięciu (-10,7% mdm) mają one wzrosnąć o 3,9% mdm. O 11:00 Eurostat pokaże mocno już historyczne (bo za kwiecień) wyniki sprzedaży detalicznej w strefie euro i krajach UE.

O 16:00 oczekiwany jest oficjalny komunikat po posiedzeniu RPP.

Środa, 7 czerwca

O 3:30 w nocy dla koneserów makro i historyków gospodarczych Australijczycy pokażą dane o PKB za I kwartał. Ważniejsza będzie publikacja z Niemiec (8:00) o wynikach kwietniowej produkcji przemysłowej.

Po serii pomniejszych raportów z Europy (typu węgierska produkcja przemysłowa – 8:30, czy czeska sprzedaż detaliczna – 9:00) o 14:30 ukaże się kwietniowy bilans handlowy Stanów Zjednoczonych. Rynek oczekuje tu sporego – bo rzędu 75 mld USD – deficytu. O 16:00 Bank Kanady poinformuje nas, że pozostawił stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,50%. Na kolację o 21:00 czeka nas publikacja o zmianie zadłużenia Amerykanów z tytułu kredytu konsumenckiego.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy z Pepees.

Czwartek, 8 czerwca

Dzień wolny w Polsce (Boże Ciało), ale rynki finansowe na całym świecie funkcjonują normalnie. Bank centralny Indii najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe bez zmian na wysokości 6,50%. O 8:30 poznamy inflację CPI na Węgrzech – czyli kraju o najszybszym tempie wzrostu cen w Europie. Eurostat pokaże (o 11:00) finalne dane o PKB za I kwartał.

Ponadto o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego, na której będzie tłumaczył decyzję podjętą przez RPP ws. stóp procentowych dzień wczesniej.

Będzie to pierwszy dzień notowań bez dywidendy akcji Asseco BS.

Piątek, 9 czerwca

W nocy na rynek powinna trafić pierwsza paczka majowych raportów makro z Chin. O 3:30 czeka nas publikacja inflacji PPI i CPI – w obu przypadkach możemy zobaczyć ujemne dynamiki rok do roku. Teoretycznie powinny się też ukazać statystyki nowych kredytów i podaży pieniądza, ale zwykle wypuszczane są one kilka dni później, niż wynikałoby to z kalendarium.

W dalszej części dnia trudno szukać ważnych danych. Na krajowym podwórku ekonomiści zapewne zerkną na protokół z majowego posiedzenia RPP.

Dywidendę otrzymają akcjonariusze Ipopemy oraz Ulmy.