Tym będą żyły rynki: Fed, inflacja i polskie płace

W nowym tygodniu na pierwszy plan wysunie się najważniejszy bank centralny świata. Z polskiej perspektywy istotne będą inflacja oraz dane z rynku pracy. Przez najbliższy miesiąc emocjom ekonomicznym towarzyszyć będą sportowe.



Poniedziałek, 14 czerwca

Tydzień zaczniemy od danych o produkcji przemysłowej w Japonii (06:30) oraz UE (11:00). Oba raporty pokażą solidną dynamikę roczną, ponieważ punktem odniesienia będzie dla nich kwiecień 2020 r., a więc czas pierwszej fali lockdownów.

Na start tygodnia naznaczonego również danymi z Polski otrzymamy bilans płatniczy naszego kraju (14:00).

Na Euro: Szkocja-Czechy (15:00), Polska-Słowacja (18:00), Hiszpania-Szwecja (21:00)

Wtorek, 15 czerwca

O poranku przyjrzymy się finalnym danym o inflacji w Niemczech (08:00) oraz Francji (08:45). W Wielkiej Brytanii w centrum uwagi znajdzie się rynek pracy (08:00).

Najważniejszy raport dnia stanowiła będzie finalna informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat polskiej inflacji w maju (10:00). Wstępne dane pokazały odczyt na poziomie 4,8 proc. Również o 10:00 o tempie wzrostu cen poinformują Włosi, choć ich inflacja jest dalece niższa od naszej (ok. 1,3 proc.). Godzinę później Eurostat przedstawi dane o handlu zagranicznym (11:00). Dodatkowo o 10:00 poznamy dane o polskim handlu zagranicznym w kwietniu.

Popołudnie zdominują Amerykanie. W paczce danych z USA znajdziemy inflację producencką (14:30), sprzedaż detaliczną (14:30), indeks NY Empire State (14:30), produkcję przemysłową (15:15), indeks rynku nieruchomości NAHB (16:00) i napływ kapitałów (22:00).

Na Euro: Węgry-Portugalia (18:00), Francja-Niemcy (21:00)

Środa, 16 czerwca

Ponownie zaczniemy od Japonii, tym razem za sprawą handlu zagranicznego (01:50) oraz zamówień na sprzęt (01:50). W sąsiednich Chinach pojawią się dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej (04:00).

W Europie inflacyjny przegląd będzie trwał za sprawą Wielkiej Brytanii (08:00). W Polsce główną publikacją dnia będą miary inflacji bazowej, które o 14:00 przedstawi Narodowy Bank Polski.

Główne ekonomiczne danie środy oraz całego tygodnia stanowić będzie wieczorne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. O 20:00 poznamy decyzję amerykańskiego odpowiednika Rady Polityki pieniężnej oraz prognozy makroekonomiczne jego członków. O 20:30 na konferencji prasowej pojawi się Jerome Powell, przewodniczący Rezerwy Federalnej.

Na Euro: Finlandia-Rosja (15:00), Turcja-Walia (18:00), Włochy-Szwajcaria (21:00)

Czwartek, 17 czerwca

Nowa Zelandia będzie jednym z ostatnich rozwiniętych krajów, który poinformuje o dynamice PKB w I kwartale (00:45). W pobliskiej Australii najważniejsze dane dotyczyć będą rynku pracy (03:30).

Czwartek to dzień z kolejnymi decyzjami banków centralnych – możemy spodziewać się komunikatów ze Szwecji (09:30), Szwajcarii (09:30), Norwegii (10:00) i Turcji (13:00). Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni kraj, a to za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta Erdogana dotyczących polityki monetarnej, które regularnie osłabiają kurs tureckiej liry.

O 11:00 Eurostat przedstawi raport o majowej inflacji w UE. Kwietniowy ranking „wygrały” Węgry, plasując się o włos przed Polską. W USA, jak co czwartek, ogłoszona zostanie liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Na Euro: Ukraina-Macedonia Północna (15:00), Dania-Belgia (18:00), Holandia-Austria (21:00)

Piątek, 18 czerwca

Grono ważnych banków centralnych podejmujących w czerwcu decyzję ws. polityki monetarnej zasili Bank Japonii. Tego samego dnia w Kraju Kwitnącej Wiśni pojawią się dane o inflacji (01:30), którą tamtejszy bank centralny od lat bezskutecznie stara się wywindować do okolic 2 proc. (w kwietniu było to tymczasem 0,1 proc. rok do roku). Inflacja, tyle że w wariancie producenckim, pojawi się także w Niemczech (08:00). W Wielkie Brytanii z kolei statystycy przedstawią informacje o sprzedaży detalicznej.

O 10:00 czeka nas ważny zestaw danych z Polskiej gospodarki, w postaci przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w maju w sektorze przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 9 osób). Rynkowy konsensus zakłada, że w maju płace wzrosły o 10,2 proc., zaś zatrudnienie o 2,4 proc. w ujęciu rocznym.

Na Euro: Szwecja-Słowacja (15:00), Chorwacja-Czechy (18:00), Anglia-Szkocja (21:00)