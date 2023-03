Tym będą żyły rynki: Fed-Day

W nadchodzącym tygodniu przekonamy się, czy bankierzy centralni - z władzami amerykańskiej Rezerwy Federalnej na czele - przestraszą się wizji kryzysu bankowego. Poznamy również istotne dane ze sfery realnej gospodarki światowej i polskiej.



Poniedziałek, 20 marca

W poniedziałek paczkę ciekawych danych opublikuje GUS. Przekonamy się, jak szybko rosły w lutym (nominalne) wynagrodzenie oraz zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a także produkcja przemysłowa i ceny produkcji. Analitycy oczekują nieznacznego hamowania rocznych dynamik wszystkich wskaźników w porównaniu do odczytów za styczeń.

Wtorek, 21 marca

We wtorek polscy statystycy poinformują o dynamice sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym. Ekonomiści szacują, że podobnie jak w styczniu, w ujęciu realnym (czyli przy założeniu stałych cen) sprzedaż była niższa niż przed rokiem.

Osoby zainteresowane danymi z zagranicy mogą zerknąć również na indeks ZEW oraz statystykę sprzedaży domów na amerykańskim rynku wtórnym.

Raporty wynikowe przedstawią m.in. JSW i PGE.

Środa, 22 marca

Na kluczowe dla inwestorów wydarzenie środy przyjdzie nam poczekać do wieczora. O godz. 19:00 - czyli godzinę wcześniej niż zwykle z powodu zmiany czasu na letni, do której w USA już doszło, a w Polsce stanie się to dopiero 26 marca - decyzję ws. stóp procentowych ogłoszą władze Rezerwy Federalnej. W ręce inwestorów trafią również tzw. fedokropki, a pół godziny później głos zabierze prezes Powell.

W ostatnich dniach oczekiwania rynku dot. marcowej decyzji Fedu zmieniały się jak w kalejdoskopie. Na początku miesiąca konsensus przewidywał podwyżkę o 25 pb., po wystąpieniu Powella w Senacie przesunął się w stronę 50 pb., natomiast w (dotychczasowym) apogeum paniki rynkowej po upadku Silicon Valley Banku spadł do 0. W piątkowe południe znów wynosi 25 pb. Podobną ścieżkę przeszły prognozy dot. kolejnych decyzji członków FOMC: inwestorzy oczekują obecnie co najmniej jednej obniżki jeszcze w tym roku. Ciekawe powinny być również wypowiedzi prezesa Powella na temat sytuacji w amerykańskim sektorze bankowym.

Zanim w centrum uwagi znajdzie się decyzja Fedu, opublikowane zostaną dane o inflacji w Wielkiej Brytanii i podaży pieniądza w Polsce oraz raport o koniunkturze konsumenckiej nad Wisłą.

Wyniki zaraportują m.in. KGHM i Bogdanka.

Czwartek, 23 marca

W czwartek trwał będzie festiwal bankierów centralnych. Decyzje ogłoszą władze banków Szwajcarii, Norwegii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze - szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń w sektorze bankowym - będą działania Szwajcarskiego Banku Narodowego oraz Banku Anglii. Jeszcze niedawno było niemal pewne, że stopy proc. SNB i BoE zostaną w marcu ponownie podniesione. Szwajcarzy powinni pójść w ślady EBC i wykonać ruch o 50 pb. w górę (do 1,5 proc.), a Brytyjczycy spowolnić tempo podwyżek do 25 pb. (do 4,25 proc.).

Wśród danych ze Stanów Zjednoczonych można zerknąć na sprzedaż nowych domów i indeks Kansas City Fed dla przemysłu.

Raporty wynikowe przedstawią m.in. Dino, Asseco Polska, XTB, 11bit, Kęty i Ciech.

Piątek, 24 marca

Ciekawych danych makro nie zabraknie również w piątek. W nocy polskiego czasu Japończycy zaraportują poziom inflacji, następnie rozpocznie się seria publikacji odczytów indeksów PMI z najważniejszych gospodarek rozwiniętych, a po południu Amerykanie podadzą wstępny szacunek dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku.

Rating Polski może w późnych godzinach wieczornych zaktualizować agencja Moody's.