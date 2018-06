Tym będą żyły rynki: Europa, RPP, rating

W nadchodzącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się kolejne dane dotyczące europejskich gospodarek. W piątek głos w sprawie Polski ponownie może zabrać agencja Fitch.

Poniedziałek, 4 czerwca

Nowy tydzień zaczniemy oczywiście od monitorowania gorącej sytuacji we Włoszech. Wiele wskazuje na to, że – niezależnie od scenariusza, który się zmaterializuje – Italia będzie głównym ekonomicznym bohaterem nadchodzących tygodni, a może i miesięcy.

Problemy dojrzałej gospodarki włoskiej nieco odwróciły wzrok inwestorów od kłopotów rynków wschodzących. Już o 09.00 przypomnieć może o sobie Turcja, a to za sprawą publikacji danych o inflacji CPI, które mogą mieć wpływ na kurs liry.

O 10.00 poznamy najnowszy odczyt indeksu Sentix, który obrazuje nastroje wśród inwestorów w strefie euro. Ponadto o 11.00 poznamy dynamikę PKB Grecji, o której ponownie może być głośno, jeżeli faktycznie nadejdzie nowa fala euro kryzysu. O tej samej porze Eurostat przedstawi dane o inflacji producenckiej. Z kolei w USA w centrum uwagi znajdą się dane o zamówieniach na dobra trwałe (16.00).

Wtorek, 5 czerwca

Wtorek upłynie pod znakiem publikacji indeksów PMI dla sektorów usługowych poszczególnych gospodarek: Japonii (02.30), Chin (03.45), Rosji (08.00), Hiszpanii (09.15), Włoch (09.45), Francji (09.50), Niemiec (09.55), strefy euro (10.00), Wielkiej Brytanii (10.30) i USA (15.45). W tym ostatnim kraju ponadto pojawi się usługowy indeks ISM (16.00).

W trakcie dnia warto zwrócić uwagę także na szczegółową kompozycję PKB Węgier (09.00), a także na dane o sprzedaży detalicznej w państwach naszego regionu (Węgry, Czechy, Słowacja – 09.00). O 11.00 dane z europejskich sklepów podsumuje Eurostat.

Dzień zaczniemy od danych dynamice PKB Australii (03.30), czyli kraju, który notuje najdłuższą w najnowszej historii passę bez recesji. W Europie uwaga inwestorów skupi się na inflacji w Szwajcarii (09.15), której poziom jest istotny dla tamtejszego banku centralnego.

Około 13.00 spodziewać możemy się decyzji Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych. Po raz ostatni stopy w Polsce ruszono ponad 3 lata temu, a perspektywa ich zmian to wciąż melodia odległej przyszłości. Tym niemniej jak zwykle warto będzie posłuchać, co na konferencji prasowej (16.00) powiedzą prezes Adam Glapiński oraz dwaj inni członkowie RPP .

O 14.30 w USA pojawią się dane o kwietniowym handlu zagranicznym, które oczywiście komentowane będą w kontekście amerykańskich sankcji i wojny handlowej.

Czwartek, 7 czerwca

O poranku ponownie zajmiemy się Szwajcarią – tym razem za sprawą danych z rynku pracy (07.45). O 08.00 warto zajrzeć do szczegółowych danych o dynamice PKB Rumunii w pierwszym kwartale (pierwszy odczyt pokazał tylko 4 proc.). O 11.00 Eurostat przedstawi szerszy raport o wzroście gospodarczym w państwach strefy euro i całej UE. O 13.00 ponownie warto zwrócić uwagę na Turcję, a to za sprawą decyzji ws. stóp procentowych. Będzie to pierwsza decyzja TCMB po reformie systemu stóp procentowych.

Ostatni roboczy dzień tygodnia zaczniemy od informacji o handlu zagranicznym Chin. W sąsiedniej Japonii na pierwszy plan wyjdą finalne dane o dynamice PKB (01.50). W Europie najważniejsze będą dane z Niemiec: produkcja przemysłowa (08.00) i handel zagraniczny (08.00). Ponadto, polscy inwestorzy i ekonomiści mogą zwrócić uwagę na raporty o węgierskiej inflacji (09.00) oraz czeskiej stopie bezrobocia (09.00).

Tydzień zakończy przegląd ratingu dla Polski w wykonaniu agencji Fitch, która ocenia nasz kraj o jeden stopień niżej niż Moody’s i jeden stopień wyżej niż S&P. Oczywiście agencja ta ma prawo do wstrzymania się od głosu – niedawno postąpił tak Moody’s.

Michał Żuławiński