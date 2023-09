Tym będą żyły rynki: Czy to już początek obniżek stóp procentowych w Polsce?

W nadchodzącym tygodniu uwaga będzie skupiona wokół Adama Glapińskiego, kierującego pracami RPP. Ten konstytucyjny organ podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych i po raz pierwszy od maja 2020 r. może zdecydować się na ich obniżkę, uważa część rynkowych ekspertów. Ponadto będziemy mieli wysyp raportów wynikowych spółek z GPW, dzień dywidendy PZU i kilka ciekawych danych makroekonomicznych.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Poniedziałek, 4 września

Nowy tydzień zaczniemy od danych o inflacji w Turcji za sierpień. Nad Bosforem ceny oficjalnie galopowały w lipcu w tempie 47,8 proc. rocznie. Ponadto w ręce inwestorów trafią odczyty usługowych indeksów PMI oraz indeksu Sentix. Szwajcarzy zaraportują tempo wzrostu gospodarczego w II kwartale. W USA obchodzone będzie Święto Pracy, dlatego będzie to dzień wolny od handlu na Wall Street.

Wyniki opublikuje Eko Export.

Wtorek, 5 września

We wtorek decyzję ws. stóp procentowych ogłoszą Australijczycy, a o usługowym PMI za sierpień poinformują Brytyjczycy. Rano wystąpienie ma zaplanowane prezes EBC, Christine Lagarde.

Wcześniej w nocy pokażą się odczyty PMI dla usług z Chin, ale dostarczanych przez Caixin, czyli pozarządowy ośrodek badań. Sytuacja w Chinach jest z coraz większą uwagą obserwowana, po tym, jak ostatnie dane gospodarcze zawiodły oczekiwania, a władze podjęły kroki w celu pobudzenia koniunktury. Do handlu na Wall Street wrócą Amerykanie, a w dodatku pokażą się dane o zamówieniach z sektora wytwórczego.

5 września rozpocznie się trzydniowe (5-7 września) XXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W tym roku temat przewodni spotkania to „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Relację z wydarzenia na swoich stronach przeprowadzi redakcja Bankier.pl

Z kolei w Warszawie rozpocznie się jednak zgodnie z pierwotnym terminem dwudniowe posiedzenie RPP, po którym dowiemy się, czy Rada obniży stopy procentowe, mimo że nie spełnił się jeden z warunków, o których wspominał prezes Glapiński, czyli spadek inflacji poniżej poziomu „dwucyfrowego”. Wstępny szacunek za sierpień pokazał 10,1 proc.

Wyniki pokażą Vercom i cyber_Folks (dawniej R22), jest to też ostatni moment na zakup akcji PZU, bowiem dzień dywidendy wypada dwa dni później.

Środa, 6 września

Środowy kalendarz makroekonomiczny jest dosyć ciekawy, bo w dużej części dotyczy naszego regionu. Mamy więc dane o handlu zagranicznym i produkcji przemysłowej z Czech, sprzedaż detaliczną z Węgier i Słowacji czy zamówienia w przemyśle z Niemiec. Zza Oceanu nadejdą odczyty indeksów ISM i PMI dla usług w USA, decyzja Banku Kanady ws. stóp procentowych oraz Beżowa Księga Fedu.

Z polskiego punktu widzenia kluczowe będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. To może być jedno z najważniejszych posiedzeń, bo w opinii ekspertów RPP może rozpocząć proces obniżki stóp procentowych, chociaż inflacja pozostaje daleko od celu na poziomie 2,5 proc.

Wyniki tego dnia opublikuje szereg spółek: Onde, Tauron, Erbud, Ten Square Games, DataWalk, Kruk, JSW, STS, Kompap.

Czwartek, 7 września

To będzie również dzień pełny danych makroekonomicznych. Wśród najistotniejszych są: handel zagraniczny Chin, produkcja przemysłowa w Niemczech i na Węgrzech, wzrost gospodarczy w UE, cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

Wyniki pokażą m.in. Atalm Polwax, Unibep, Captor, InterCars, Mostostal Zabrze, Ciech, Redan, Poltreg. Będzie to dzień dywidendy dla akcjonariuszy PZU.

Piątek, 8 września

W piątek wrażeń gospodarczych powinno być już nieco mniej, a z ważniejszych to finalne dane o niemieckiej inflacji za sierpień oraz pierwszy odczyt wskaźnika CPI na Węgrzech za poprzedni miesiąc. Interesująca może być informacja o PKB Japonii za II kwartał.

Co prawda NBP jeszcze nie ogłosił daty, ale w tym dniu (lub dzień wcześniej) można spodziewać się konferencji prezesa NBP, tłumaczącego decyzję RPP w sprawie stóp procentowych.

Wyniki podadzą PJP Markum, Energoinstal, Novita iFirma, Capital Park i Seco.

Sobota, 9 września

Mimo że rynki będą zamknięte, to zaznaczmy, że w nocy pojawią się dane o chińskiej inflacji, a raczej deflacji, jaka już lipcu wystąpiła w Państwie Środka. Ponadto to dzień dywidendy Hydrotora, spółki, która dzieli się zyskiem z akcjonariuszami nieprzerwanie od 1999 r., czyli od ponad 20 lat, co jest ewenementem na GPW.

Michał Kubicki