Czy Orlen idzie na rekord i AI dalej napędza wyniki NVIDII?

W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą słuchać wystąpień bankierów centralnych na corocznym sympozjum Rezerwy Federalnej w Jackson Hole. Oprócz tego pojawią się m.in. wyniki Orlenu oraz Banku PKO BP. Paliwowy gigant prognozował, że jest w stanie generować nawet 500 mld zł wpływów w ciągu roku, po jego połowie dowiemy się, jakie są na to szanse. Tydzień jednak zaczniemy od paczki danych z polskiej gospodarki, a w jego połowie dowiemy się jak rewolucja AI wpłynęła na wyniki NVIDII.

fot. Attila Husejnow / / ZUMA Press

Poniedziałek, 21 sierpnia

Chińczycy prawdopodobnie rozpoczną tydzień od cięcia stóp procentowych będących punktem odniesienia dla kredytów, czyli roczną stopę procentową (LPR) obniżą z 3,55 proc. do prognozowanych 3,40 proc. Zanosi się na to po obniżeniu średniookresowej stawki (MLF) oraz 7-dniowej stopy reverse repo. Bank Chin luzuje politykę pieniężną, by pobudzić spowalniającą gospodarkę.

O godz. 10:00 polscy statystycy opublikują dane o lipcowej produkcji przemysłowej. Dowiemy się jak szybko rosły w lipcu płace w sektorze przedsiębiorstw, czy firmy zwiększały zatrudnienie oraz jaka była dynamika cen produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej nad Wisłą. Z kolei w Niemczech uwagę może zwracać odczyt inflacji producenckiej PPI za lipiec.

Tego dnia na GPW dzień dywidendy wyznaczyły Vercom oraz Tesgas.

Wtorek, 22 sierpnia

We wtorek poznamy najnowsze odczyty o lipcowej sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano- montażowej w Polsce. Ponadto Amerykanie zaraportują wielkość sprzedaży nowych domów oraz poziom indeksu Fedu z Richmond. Tego dnia zaplanowanych jest też kilka przemówień członków Rezerwy Federalnej.

Na GPW raporty wynikowe pokażą m.in.: PCC Exol, AB Elzab, Forte, PCC Rokita i ZUE. Dzień dywidendy został ustalony w tym dniu przez spółki PlayWay oraz Grupę Kety.

Środa, 23 sierpnia

Poznamy najnowsze odczyty sierpniowych indeksów PMI z gospodarek rozwiniętych takich jak m.in. Niemcy, Francja, Wlk. Brytania czy cała strefa euro, USA oraz Japonia.

W Polsce natomiast upubliczniony zostanie protokół z ostatniego posiedzenia RPP, które utrzymało stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Tego dnia inwestorzy mogą z większą uwagą spoglądać na Wall Street, gdzie spółka NVIDIA pokaże wyniki za poprzedni kwartał. Poprzedni raport wsparł cenę akcji technologicznego giganta i popchnął kapitalizację do ponad 1 biliona dolarów.

Na GPW wyniki tego dnia pokażą Voxel i MLP Group. Dzień dywidendy zaplanowały Stalprofil I KinoPolska.

Czwartek, 24 sierpnia

W czwartek w Jackson Hole w stanie Wyoming zbiorą się bankierzy centralni na sympozjum Rezerwy Federalnej, które potrwa do soboty. Inwestorzy będą wsłuchiwali się w wystąpienia Jerome’a Powella i spółki nt. prowadzonej przez banki centralne polityki monetarnej i prognoz co do dalszych decyzji. W zeszłym roku doniesienia z konferencji wstrząsnęły rynkami na świecie.

Na GPW wyniki pokażą Orlen, PKO i Asseco z WIG20, a także Centrum Nowoczesnych Technologii, Toya, VRG, Polenergia, GTC, Energa, 11bit studios, Grodno, Getin Holding.

Wyniki Orlenu mogą mieć decydujący wpływ na przebieg sesji na GPW z racji znaczących udziałów akcji spółki w poszczególnych indeksach (z reguły spółka publikuje wyniki rano). Interesujące będzie czy Orlen pozostaje na ścieżce do osiągnięcia całorocznych przychodów na poziomie nawet pół biliona złotych, o których po wynikach rocznych mówił prezes Obajtek. W zeszłym roku rekordowe przychody sięgnęły blisko 280 mld zł, ale był to czas fuzji z drugiej połowy roku i dopiero 2023 r. jest pierwszym pełnym rokiem obrotowym, który Orlen rozpoczął na nowym poziomie operacyjnym. Po pierwszym kwartale przychody przekroczyły 110 mld zł. Może się okazać, że już po pierwszym półroczu 2023 r. przekroczą 220 mld zł.

Piątek, 25 sierpnia

W piątek w ręce inwestorów trafi sierpniowy odczyt indeksu Ifo obrazującego aktywność gospodarczą w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi pokażą też zdane o PKB za II kwartał. Z USA napłynie finalny raport Uniwersytetu Michigan, w skład którego wchodzą oczekiwania inflacyjne mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Wyniki na GPW opublikuje m.in. PKP Cargo, LiveChat, Izostal, Marvipol, Lentex, Decora, Sanok czy Seko. Dzień dywidendy w wysokości 3,03 zł na akcję zaplanował LiveChat.

Michał Kubicki