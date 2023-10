Tym bankom najszybciej przybywa klientów i rachunków

Banki szybko zwiększają liczbę obsługiwanych klientów. W ankietowanych przez nas instytucjach w ciągu roku przybyło 3,7 mln klientów. Większość osób zakłada w pierwszej kolejności konto osobiste. Sprawdziliśmy, które banki najmocniej rozpychają się na rynku.

fot. ChristianChan / / Shutterstock

Banki o profilu uniwersalnym obsługują łącznie 51,7 mln klientów, z czego 48,1 mln w segmencie detalicznym. Oczywiście zestawienie tych liczb np. z liczbą ludności Polski nie ma większego sensu. Dla banku klientem jest bowiem nie tylko osoba fizyczna zakładająca konto, ale także wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze. To duże i małe firmy, miasta, gminy, szkoły czy stowarzyszenia. Do tego wielu klientów dubluje się między bankami. Dziś standardem jest już w zasadzie posiadanie więcej niż jednego konta, czy też korzystanie z oferty kilku banków. Dla przykładu – w jednej instytucji mamy konto, w innej lokatę, a jeszcze w innej kredyt. Każdy z banków liczy takiego klienta jako swojego.

Który bank ma najwięcej klientów?

Najwięcej klientów ma PKO Bank Polski. W segmencie detalicznym obsługuje blisko 11,2 mln klientów. Na drugim miejscu jest Bank Pekao z liczbą 6,1 mln, a za nim Santander Bank Polska, który obsługuje 5,2 mln klientów detalicznych. Przy czym należy zaznaczyć, że klientem detalicznym są nie tylko osoby fizyczne, ale także w niektórych przypadkach małe firmy, np. jednoosobowe działalności gospodarcze.

Reklama

W ciągu minionego roku – licząc od końca II kwartału 2022 r. do końca II kwartału 2023 r. – najwięcej klientów przybyło Bankowi Pekao – ponad 300 tys. Niewiele mniej, bo 288 tys. PKO Bankowi Polskiemu. Trzecie miejsce na podium zajął natomiast Bank Millennium, który w ciągu roku zwiększył liczbę klientów o 258 tys.

Liczba klientów indywidualnych Bank II kw. 2023 II kw. 2022 Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 11 185 370 10 896 500 288 870 Bank Pekao 6 123 139 5 821 837 301 302 Santander Bank Polska 5 246 515 5 086 470 160 045 ING Bank Śląski 4 436 000 4 391 000 45 000 Bank Millennium 4 435 334 4 176 682 258 652 Alior Bank 4 123 854 4 078 378 45 476 mBank 4 048 084 3 983 986 64 098 BNP Paribas 3 828 000 3 906 000 -78 000 Credit Agricole 2 068 645 1 812 447 256 198 Santander Consumer Bank* 1 657 103 bd. bd. Bank Pocztowy* 737 183 bd. bd. Nest Bank 323 395 328 214 -4 819 Razem: 48 212 622 44 481 514 3 731 108 * brak informacji za II kwartał 2023, przyjęto stan z poprzedniego okresu

W niektórych bankach klientów ubyło. To naturalne zjawisko – może wynikać z czyszczenia statystyk z tzw. martwych kont, czyli nieużywanych rachunków. Banki są zobligowane, by dokonywać przeglądu swoich portfeli i zamykać co jakiś czas nieaktywne rachunki.

W tych bankach najchętniej zakładacie konta

Jednym z podstawowych produktów w ofercie każdego banku jest konto osobiste, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR). To od niego najczęściej zaczyna się relacja klienta z bankiem. Bankier.pl sprawdził, które banki obsługują najwięcej kont osobistych i które banki zwiększyły najmocniej swój portfel rachunków.

Na pierwszym miejscu zestawienia nie ma zaskoczenia. Liderem pozostaje największy bank w kraju – PKO Bank Polski. Na koniec II kwartału prowadził łącznie blisko 9,2 mln ROR-ów. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, który obsługuje 5,1 mln kont osobistych. Kolejny jest Santander Bank Polska z liczbą 4,5 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Liczba ROR Bank II kw. 2023 II kw. 2022 Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 9 183 000 8 860 000 323 000 Bank Pekao 5 126 958 4 767 276 359 682 Santander Bank Polska 4 495 645 4 308 335 187 310 mBank 4 274 603 4 079 010 195 593 ING Bank Śląski 3 696 000 3 585 000 111 000 Bank Millennium 3 469 073 3 309 605 159 468 Alior Bank 2 396 595 2 337 257 59 338 BNP Paribas 1 832 730 1 800 600 32 130 Credit Agricole 1 276 295 1 117 386 158 909 Zrzeszenie SGB 1 042 924 bd. bd. Bank Pocztowy 521 352 547 025 -25 673 Citi Handlowy 505 500 472 900 32 600 Nest Bank 303 696 292 502 11 194 BOŚ 84 972 157 100 -72 128 Razem: 38 209 343 35 633 996 2 575 347

W ciągu minionego roku najwięcej rachunków przybyło Bankowi Pekao – instytucja ta odnotowała wzrost liczby prowadzonych kont o 359 tys. Drugi na podium pod tym względem znalazł się PKO Bank Polski. Na koniec czerwca 2023 r. liczba obsługiwanych kont była wyższa o 323 tys. niż rok wcześniej. Kolejne miejsce należy do mBanku – w tej instytucji liczba rachunków zwiększyła się w ciągu roku o 195 tys.

Choć to w największych bankach najszybciej rośnie liczba rachunków, to warto zwrócić uwagę, że dziś konta w większości instytucji mają bardzo zbliżoną funkcjonalność. Każdy bank oferuje dostęp przez kanały elektroniczne, w tym przez aplikację mobilną. W większości banków można też założyć konto przez zdalne kanały. Większość oferuje płatności zbliżeniowe telefonem i innymi gadżetami. Co ciekawe, cena też przestała grać pierwsze skrzypce – aktywny klient nie zapłaci w żadnym banku za obsługę rachunku. Analizując powyższe dane, można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek – wciąż najszybciej przybywa klientów w tych bankach, które mają rozbudowaną sieć placówek. Być może jest to wciąż jeden z czynników decydujących o wyborze rachunku osobistego.