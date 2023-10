Tylu stulatków otrzymuje świadczenia honorowe. Oto wysokość dodatku

Świadczenie honorowe, wynoszące w tym roku ponad 5,5 tys. złotych wypłacane przez ZUS trafia do 194 stulatków z woj. pomorskiego. Przysługuje ono niezależnie od emerytury czy innych dodatków.

fot. evrymmnt / / Shutterstock

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia honorowe 194 stulatkom z woj. pomorskiego To tyle samo co w ubiegłym roku" - podał PAP regionalny rzecznik prasowy woj. pomorskiego ZUS Krzysztof Cieszyński.

Wyjaśnił, że wysokość dodatkowego świadczenia ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Od marca tego roku wynosi 5540,25 zł brutto. "Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne" - zaznaczył.

W ubiegłym roku świadczenie wynosiło 4944,79 zł brutto.

Według Cieszyńskiego, żeby otrzymać świadczenie honorowe, nie trzeba składać wniosku do ZUS. Przyznawane jest ono z urzędu wszystkim stulatkom. "Seniorzy, którzy nie są uprawnieni do emerytury lub renty z żadnej instytucji, dotyczy to szczególnie kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi, muszą jednak złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć dokument, który potwierdzi datę urodzenia. W imieniu uprawnionego może to zrobić członek rodziny" - podkreślił.

Zaznaczył, że w skali kraju, z roku na rok przybywa stulatków, którym ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie. "W 2007 roku świadczenie honorowe otrzymało 1,4 tys. osób, rok później 1,5 tys., a w 2016 r. 2,3 tys." - wyliczył.

Dodał, że prognozowana liczba świadczeń wypłacanych stulatkom w najbliższych latach wykazuje tendencję wzrostową i w 2035 będzie już bliska 10 tys.(PAP)

autor: Piotr Mirowicz

pm/ par/