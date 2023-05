Tylu podróżnych odprawiło dotąd lotnisko Warszawa-Radom

Lotnisko Warszawa-Radom od początku swojego funkcjonowania odprawiło 4,5 tys. pasażerów - poinformował w piątek prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) Stanisław Wojtera w Programie 3 Polskiego Radia.

/ Polskie Porty Lotnicze

Uroczyste otwarcie lotniska Warszawa-Radom odbyło się 27 kwietnia br.

"Do dziś lotnisko w Radomiu odprawiło 4,5 tys. pasażerów" - powiedział Wojtera w audycji "Winien i ma".

Jak dodał, port obsłużył już połowę tego, co w całym 2016 roku. "Radom na koniec roku wyląduje mniej więcej w połowie stawki polskich lotnisk regionalnych" - ocenił Wojtera.

Przypomniał, że od czerwca z lotniska będą latać linie czarterowe.

"Wycieczki sprzedają się dobrze. Monitorujemy tę sprzedaż. Nasi partnerzy są zadowoleni. Jestem przekonany, że z roku na rok będą rozszerzać ofertę" - powiedział Wojtera.

Jak dodał, w tegorocznym sezonie letnim na warszawskim Lotnisku Chopina ruch pasażerski będzie wyższy niż przed pandemią, kiedy to port dochodził prawie do granicy przepustowości. "Ten ruch też będzie przekierowywany na lotnisko w Radomiu" - wskazał.

Z Radomia PLL LOT oferują regularne połączenia do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Wypoczynek wakacyjny z wylotem z Radomia organizuje także dziewięć biur podróży: Coral Travel, Exim Tours, Greckie Podróże, Itaka, Nekera, Rainbow, Rego-Bis, Sun and Fun Holidays czy TUI. Touroperatorzy na wakacje lotami czarterowymi zabiorą pasażerów m.in. do Antalyi, Burgas, ale też Warny i Tirany.

Infrastruktura radomskiego lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większych maszyn – jak B787 dreamliner.

Z myślą o podróżnych dojeżdżających do Radomia z Warszawy PPL uruchomiło shuttle busy, które kursują pomiędzy warszawskim Okęciem a lotniskiem Warszawa-Radom. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

aop/ drag/