Tylu kart płatniczych jeszcze nie mieliśmy. Padł rekord

Narodowy Bank Polski opublikował dane na temat kart płatniczych za III kwartał 2023 roku. Wynika z nich, że padły kolejne rekordy. Na koniec września Polacy mieli w swoich portfelach 45 mln kart, a w analizowanym okresie wykonano łącznie 2,64 mld transakcji na kwotę 312 mld zł.

fot. Roman Samborskyi / / Shutterstock

Wszystkie te liczby są wyższe niż we wcześniejszych kwartałach 2023 roku. Liczba kart jest najwyższa w publikowanych do tej pory zestawieniach NBP. Zdecydowaną większość kart płatniczych stanowią popularne debetówki – jest ich ponad 38 mln, co stanowi 85 proc. całego portfela.

Na drugim miejscu znajdują się karty kredytowe, których liczba nieznacznie wzrosła. Jest ich nieco powyżej 4,9 mln. Trzecie miejsce należy z kolei do kart przedpłaconych. Jest ich 1,6 mln, więc odnotowano spory spadek, bo aż o 400 tys. Na rynku są jeszcze karty obciążeniowe, ale stanowią w zasadzie już tylko margines. Ogółem jest ich raptem 178 tys.

Wraz ze wzrostem liczby kart rośnie tzw. transakcyjność. W analizowanym okresie za pomocą plastików wykonano łącznie 2,64 mld transakcji (kwartał wcześniej 2,53 mld) o łącznej wartości 312 mld zł (w II kwartale – 302 mld zł). Ponownie spadła liczba transakcji gotówkowych ze 135 mln do 133 mln, a liczba transakcji bezgotówkowych wzrosła – ze 2,4 mld do 2,5 mld. Wartość transakcji bezgotówkowych wzrosła ze 173 mld zł w II kwartale do 179,5 mld zł w III kwartale.

W trzecim kwartale przybyło bankomatów. Na koniec września było ich 21 850 wobec 21 768 w poprzednim okresie. Spadła jednak liczba dokonywanych wypłat – ze 136 mln do 127 mln. Rzadziej dokonywaliśmy także wpłat – spadek liczył blisko milion operacji mniej (24,7 mln). Niższe były także liczby świadczące o wartości transakcji – w III kwartale wypłaciliśmy łącznie 103 mld zł, wobec 109 mld zł w II kwartale.

Tradycyjnie wzrosła liczba terminali POS. Na koniec września na rynku działało 570 tys. tego typu urządzeń i niemal wszystkie z nich pozwalały na dokonywanie płatności mobilnych. Wzrosła też liczba terminali, w których można dokonywać wypłat cash back. Na koniec III kwartału było ich 186,4 tys.