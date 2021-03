Tylko w połowie banków zdolność kredytowa wyższa niż przed rokiem

fot. ambrozinio / Shutterstock

Mocna obniżka stóp procentowych nie spowodowała, że zdolność kredytowa w kredytach hipotecznych automatycznie wzrosła. Z analizy Bankier.pl wynika, że banki podzieliły się dwa obozy, a część znacznie ostrożniej podchodzi do oceny finansowej wydolności klientów.

Minął rok od początku pandemii. Na łamach Bankier.pl porównaliśmy oferty kredytów hipotecznych przygotowywane przez banki w marcu 2020 r. z propozycjami z marca 2021 r. Marże proponowane przez banki są wyższe średnio o 17 pb. niż w marcu 2020 r. Klienci zaciągający dziś zobowiązanie nie odczuwają jednak niekorzystnych zmian w wysokości raty, zamaskowały je obniżki stóp procentowych.

Zmiany zaszły jednocześnie w innej dziedzinie – oceny zdolności kredytowej. W marcowym rankingu kredytów hipotecznych sięgnęliśmy po ten sam profil kredytobiorców, co w marcu 2020 r. Zestawienie symulacji pokazuje, jak zmieniły się szacunki kredytodawców.

Przyjęliśmy, że kredytobiorcy to bezdzietne małżeństwo. Klienci mają łącznie do dyspozycji 7 tys. zł miesięcznie. Małżonkowie są w podobnej sytuacji zawodowej, oboje uzyskują dochody z umów o pracę na czas nieokreślony. Klienci nie posiadają obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a dotychczasowe długi spłacali sumiennie. W Biurze Informacji Kredytowej nie posiadają negatywnych wpisów. Na celowniku kredytobiorców znalazło się mieszkanie z rynku wtórnego w Poznaniu kosztujące 510 tys. zł.

Duże różnice, na plus i na minus

Z porównania wynika, że banki podzieliły się na dwie, niemal równie liczne, grupy. W pierwszej odnotowaliśmy wzrost szacunków maksymalnej zdolności kredytowej. Największa zmiana zaszła w ING Banku Śląskim. Profilowe małżeństwo mogłoby dziś liczyć nawet na 819 tys. zł kredytu hipotecznego. To o 117 tys. zł więcej niż rok temu.

Wyższe niż w marcu 2020 r. szacunki przedstawił także Santander Bank (+ 94 tys. zł), Bank Pekao (+85 tys. zł), BNP Paribas Bank (+70 tys. zł) oraz BOŚ (+26 tys. zł) i Pekao Bank Hipoteczny (+ 26 tys. zł).

Porównanie szacunków maksymalnej zdolności kredytowej w bankach (marzec 2021 vs marzec 2020,

dla tego samego profilu kredytobiorców o dochodzie 7 tys. zł miesięcznie, przy LTV 80 proc.) Bank Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa (marzec 2021 r.) Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa (marzec 2020 r.) Różnica (marzec 21 vs marzec 20) Alior Bank 676 148 zł 686 874 zł - 10 726 zł Bank Millennium 648 000 zł 670 000 zł - 22 000 zł Bank Pekao 856 500 zł 771 200 zł + 85 300 zł Bank Pocztowy 521 000 zł 750 000 zł - 229 000 zł BNP Paribas Bank 811 279 zł 740 425 zł + 70 854 zł BOŚ 693 814 zł 666 983 zł + 26 831 zł Credit Agricole 659 247 zł 696 461 zł - 37 214 zł ING Bank Śląski 819 877 zł 702 602 zł + 117 275 zł Pekao Bank Hipoteczny 780 670 zł 754 077 zł + 26 593 zł PKO BP – klient wewnętrzny 530 200 zł 657 000 zł - 126 800 zł Santander Bank 679 975 zł 585 125 zł + 94 850 zł Źródło: Bankier.pl na podstawie danych z banków (3.2020, 3.2021).

W drugiej grupie miały miejsce spadki szacunkowej zdolności kredytowej. Największą zmianę odnotowaliśmy w przypadku Banku Pocztowego. Profilowi klienci przed rokiem mogli uzyskać finansowanie w wysokości 750 tys. zł. W marcu 2021 r. maksimum w symulacji tej instytucji znalazło się na poziomie 521 tys. zł (-229 tys. zł).

Duży spadek szacunków miał miejsce także w PKO BP (-126 tys. zł). W pozostałych instytucjach zmiany były zdecydowanie mniejsze – wahały się od 37 do 10 tys. zł.

Przypomnijmy, że każda z instytucji stosuje własne procedury podczas oceny zdolności kredytowej, a prezentowane w rankingach symulacje są tylko przybliżeniem tworzonym na podstawie ograniczonego zestawu danych. Podczas oceny wydolności finansowej kredytobiorców brane są pod uwagę nie tylko cechy klientów, ale także czynniki specyficzne dla oferty banku, np. oprocentowanie kredytu i bufor na zmianę stóp procentowych.

Porównanie jest jednak odbiciem zmian, które w międzyczasie zaszły w polityce kredytowej banków. Część usztywniła zasady, co widać chociażby, gdy spojrzymy na relację pomiędzy dochodem miesięcznym klientów a ratą oszacowaną dla maksymalnej zdolności kredytowej. Przykładowo PKO BP w marcu 2020 r. prezentował symulację, gdzie wskaźnik ten (DSTI) wynosił 42 proc. W marcu 2021 r. sięga on ok. 29 proc.