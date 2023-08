Tylko w części firm podwyżki płacy minimalnej wpływają na wynagrodzenia

Przekazywanie dokumentacji badania do PANA ułatwi walkę z przestępczością finansową Zmiany przepisów nakazujące przekazywanie przez firmy audytorskie dokumentacji badania do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zwiększą szanse przeciwdziałania przestępczości finansowej - ocenia prezes PANA Marcin Obroniecki. Zapewnia, że zakres dostępu do informacji będzie taki jak obcnie, a jedyna zmiana dotyczy miejsca przechowywania danych.