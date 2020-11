Tylko trzy spółki do podziału tortu "Ghostrunnera"

Xbox

Nie pięć, a trzy firmy będą brały udział w podziale zysków z sukcesu gry "Ghostrunner". To istotna informacja dla notowanych na GPW spółek All in Games oraz One More Level.

"Ghostrunner" wydaje się być jednym z największych do tej pory sukcesów polskiego gamingu w 2020 roku. Szacunkowe przychody z gry już w dniu premiery przekroczyły kwotę 2,5 mln euro, co z nawiązką pozwoliło na pokrycie kosztów produkcji. Gra może się także pochwalić wysoką oceną (82/100) na portalu Metacritic. 88 proc. ze 7,1 tys. recenzji na Steamie to oceny pozytywne. Gra przez kilka dni znajdowała się w czołówce listy globalnych bestsellerów Steama i nawet obecnie po zakończeniu promocji wciąż utrzymuje się w top 25.

O ile sam tytuł święcił tryumfy, na giełdowych notowaniach One More Level (producenta) i All in Games (wydawcy) po premierze przeważała czerwień. Kluczową rolę w spadkach odgrywał fakt, że zadziałała stara zasada "kupuj plotki, sprzedawaj fakty". Akcje wspomnianej spółki gwałtownie rosły jeszcze przed premierą. All in Games wciąż w ujęciu tegorocznym pozostaje na 212-proc. plusie, wzrost One More Level sięga z kolei aż 895 proc. Wątpliwości budziła jednak także kwestia podziału zysków. Inwestorzy obawiali się, że pieniądze z sukcesu gry rozmyją się na pięć zaangażowanych w projekt spółek. Wczoraj w nocy nowe światło na ten temat rzucił raport bieżący All in Games.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

- Zarząd All In! Games (...) w związku ze złożonym przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej spółki o następującej treści: Czy w związku z faktem, iż w produkcję gry "Ghostrunner wchodzi 5 podmiotów", spółka All In! Games S.A. nie osiągnie w ogóle zysku lub będzie on minimalny?, działając na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki wyjaśnia, iż zgodnie z umową, której stroną jest ALG oraz spółka Apogee Software Ltd (znana pod firmą 3D Realms; dalej: "3D Realms") i spółka Slipgate Ironworks ApS (dalej: "Slipgate"),

ani 3D Realms ani Slipgate nie będą partycypować w zyskach ze sprzedaży gry "Ghostrunner", a tym samym nie partycypują w podziale zysków generowanych ze sprzedaży gry "Ghostrunner" - czytamy w komunikacie All in Games (ALG).



- W zyskach ze sprzedaży gry "Ghostrunner" partycypują wyłącznie 505 Games oraz ALG i One More Level S.A. (jako producent gry "Ghostrunner"), podczas gdy 3D Realms współpracuje z One More Level S.A. przy produkcji gry "Ghostrunner", a Slipgate bierze udział w dystrybucji i prowadzeniu działań marketingowych wspierając czynności z zakresu PR - dodano.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Inwestorzy wciąż nie wiedzą wprawdzie, jak dokładnie wygląda podział tortu, wyjaśniła się jednak kwestia liczby spółek do jego podziału. Wywołało to pozytywną reakcję zarówno na akcjach One More Level, jak i All in Games. Pierwsze drożeją o 4,7 proc., drugie o 3,9 proc.

Adam Torchała