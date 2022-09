Tylko karta. W Portugalii coraz trudniej płacić gotówką

fot. Michał Kość / / FORUM

W Portugalii, wychodzącej z pandemicznych restrykcji sanitarnych, przybywa lokali handlowych i usługowych, w których nie można już płacić gotówką. Obawy przed zakażeniem koronawirusem to zdaniem niektórych jedynie wymówka.

W samolotach kilku linii lotniczych kursujących do Portugalii, której turystyka niemal wróciła do stanu sprzed pandemii Covid-19, w dalszym ciągu na pokładzie nie można płacić gotówką. Przewoźnicy zazwyczaj uzasadniają to koniecznością ograniczenia kontaktu z powodu możliwego zakażenia koronawirusem.

Na podobne rozwiązanie decyduje się w Portugalii coraz więcej placówek handlu i usług. Jest wśród nich m.in. sieć lizbońskich piekarni Gleba, której klienci nie mają już możliwości zakupu pieczywa za gotówkę, o czym klientów przy wejściu do lokali informuje odpowiedni napis.

Choć w uzasadnieniu władze spółki twierdzą, że “przestali akceptować gotówkę w dobie pandemii, aby ochronić klientów i pracowników”, to lizbońska rozgłośnia Observador wskazuje, że praktyka ta upowszechnia się również z chęci znalezienia oszczędności.

Część przedsiębiorców z portugalskiego sektora handlu, usług i rozrywki, którzy przeszli na płatności wyłącznie w formie elektronicznej, wskazuje, że zaletą jest rezygnacja z “dodatkowego pracownika na kasie” oraz konieczności “liczenia utargu w banknotach i monetach”.

Praktyka upowszechniła się również na niektórych festiwalach muzycznych w Portugalii, a także w placówkach gastronomicznych sieci Time Out Market w Lizbonie. “Są też inne motywy, takie jak np. bezpieczeństwo lokali, kradzieże, kwestie podatkowe, transport utargu do banku na koniec dnia pracy oraz problem z fałszywymi banknotami” - przyznali przedstawiciele Time Out Market.

W ocenie lizbońskiej ekonomistki Any Silvy z czasem powinno dojść w Portugalii do powrotu dawnych nawyków oraz zwiększenia liczby transakcji gotówkowych.

“Myślę, że tendencja ograniczania klientom możliwości zapłaty gotówką nie upowszechni się w Portugalii. Jej mieszkańcy to klienci z wciąż stosunkowo tradycyjnym (nastawieniem)” - powiedziała PAP Silva.

Tymczasem przedstawiciele środowisk prawniczych twierdzą, że w okresie popandemicznym zabranianie klientom płacenia gotówką to ograniczenie bez uzasadnienia. “Obecnie nie występują zagrożenia sanitarne, które uzasadniałyby praktykę odmawiania klientom (możliwości) płacenia w gotówce” - uważa lizboński prawnik Bruno Santos.

Ekonomiści wskazują tymczasem, że wraz z powrotem do nawyków zakupowych sprzed pandemii wzrosła liczba transakcji kartami płatniczymi, głównie wśród odwiedzających Portugalię turystów.

Z raportu firmy Reduniq, analizującej transakcje realizowane w Portugalii za pośrednictwem kart płatniczych, wynika, że obcokrajowy wydali tam podczas tegorocznych wakacji o 82 proc. więcej niż w 2021 r.

Najwięcej pomiędzy 1 lipca a 15 września br. wydali Francuzi. Odpowiadali oni za 18 proc. wszystkich wydatków obcokrajowców w Portugalii.

Na kolejnych miejscach pod względem ogólnej wartości wydatków w sezonie wakacyjnym znaleźli się obywatele Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz USA - odpowiednio 14, 11 i 10 proc.

Według Reduniq najwięcej podczas jednej transakcji kartą płacili Irlandczycy - średnio 112 euro.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

