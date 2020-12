Tylko co trzeci polski student inwestuje

FORUM

Tylko co trzeci student urodzony pomiędzy 1990 a 2000 r. aktywnie inwestuje swoje środki finansowe – wynika z badania przeprowadzonego przez CFA Society Poland.

Spośród przebadanych przez CFA studentów polskich uczelni wyższych (mediana wieku wyniosła 23 lata) inwestowanie zadeklarował co trzeci. Co drugi ankietowany stwierdził, że nie inwestuje, ale planuje to robić w przyszłości, natomiast 17 proc. zadeklarowało, że nie inwestuje i nie ma takich zamiarów.

W kontekście inwestowania główną barierą dla młodych ludzi jest brak oszczędności (64 proc.) i zbyt niski dochód (51 proc.). Niewiele mniej jednak deklaruje, że nie posiada dostatecznej wiedzy (46 proc.).

– Bariery wymienione w badaniu przez późnych milenialsów wciąż pokazują, że jako społeczeństwo traktujemy inwestowanie jako aktywność dostępną tylko dla wąskiej grupy odbiorców – wyjaśnia prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland.

/ CFA Society Poland

– Wnioski płynące z badania dowodzą również, że w Polsce wciąż brakuje nam edukacji finansowej, która z pewnością skłoniłaby część młodego społeczeństwa do zainteresowania się tematyką inwestycyjną. Tylko niecałe 33 proc. 20-latków aktywnie inwestuje. Sądzę, że większość tej grupy reprezentują osoby studiujące kierunki ekonomiczne – dodaje profesor.

Jak pokazuje badanie, oszczędności osób młodych, które są przeznaczane na inwestycje, wynoszą zazwyczaj mniej niż 10 tys. zł. Co piąty badany może się pochwalić zainwestowanymi środkami w wysokości do 30 tys. zł. Udział w badaniu wzięła jednakże także wąska grupa osób, która swoje inwestycje określiła w przedziale pomiędzy 101 a 500 tys. zł (blisko 10 proc. osób aktywnie inwestujących).

/ CFA Society Poland

52 proc. ankietowanych studentów wskazała, że inwestuje w celu posiadania dodatkowych środków na emeryturę oraz podniesienie komfortu życia. Na drugim miejscu znalazł się zakup domu lub mieszkania (45 proc.), a na trzecim posiadanie środków na nieoczekiwane wydatki (43 proc.).

W badaniu zadano także pytanie o znajomość zagadnień ESG (ang. akronim pochodzący od słów environmental, social, governance), wykorzystywanych w praktyce inwestycyjnej. Ponad 50 proc. badanych osób przyznało, że nie posiada wiedzy z zakresu ESG i nie wykorzystuje jej w swoich decyzjach inwestycyjnych. Większość inwestujących studentów (95 proc.) robi to na własną rękę, bez korzystania z usług doradców.

/ CFA Society Poland

Badanie CFA Society Poland, „Potrzeby i zwyczaje inwestycyjne osób urodzonych pomiędzy 1990 a 2000 r.”, w maju 2020, metodą CAWI. Partner badania: Fundacja im. Lesława Lesława A. Pagi.

Michał Żuławiński