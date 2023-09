Tyle rząd kosztowała tarcza energetyczna. Anna Moskwa podała dane

Wartość tarczy energetycznej, czyli m.in. mrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca 2023 r. wyniesie 100 mld zł – poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że w ramach nadmiarowych przychodów i podatku od zysków nadzwyczajnych, firmy energetyczne do końca br. przekażą ok. 30 mld zł.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu przekazała w rozmowie z PAP, że do końca roku koszt tarczy energetycznej, na którą składa się m.in. mrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, dla samorządów, dla MŚP, mrożenie cen gazu, dodatki węglowe, elektryczne itp. wyniesie w sumie blisko 100 mld zł.

Anna Moskwa pytana przez PAP o kwestię danin spółek energetycznych od nadmiarowych przychodów i zysków poinformowała, że do końca 2023 r. firmy energetyczne, gazowe, węglowe w sumie przeznaczą ok. 30 mld zł. Te środki – jak zaznaczyła – służą łagodzeniu skokowych wzrostów cen.

Minister dodała, że łącznie na dodatki do ogrzewania (dodatek osłonowy, węglowy, elektryczny i gazowy) przeznaczonych będzie 16 mld zł. Z kolei koszt mrożenia cen energii elektrycznej to 39 mld zł, gazu – 30 mld zł. Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych w cieple to 14,5 mld zł.

Anna Moskwa podkreśliła, że kluczowym dla łagodzenia skutków kryzysu energetycznego było mrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Po ostatnich zmianach ustawowych limit zużycia prądu, dla którego obowiązują niższe stawki to: dla gospodarstw domowych 3 tys. kWh rocznie; dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością 3,6 tys. kWh, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników – 4 tys. kWh rocznie. Jeśli limity zostaną przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 zł za 1000 kWh.

Szefowa MKiŚ dodała, że od 1 października br. obniżona zostanie też cena maksymalna na energię dla samorządów, MŚP oraz dla podmiotów wrażliwych – z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh.

Według wyliczeń minister, dzięki zamrożeniu cen prądu w 2023 r. jednoosobowe gospodarstwo domowe zaoszczędzi rocznie ok. 1 tys. zł. Dla rodziny z dwójką dzieci jest to ok. 1,4 tys. zł.

Anna Moskwa zapewniła, że w resorcie przygotowany jest pakiet legislacyjny, który przy spełnieniu odpowiednich warunków, pozwoli na zamrożenie cen jeszcze na 2024 r. „To jeden duży pakiet, który obejmuje gaz, ciepło, prąd, gospodarstwa domowe, podmioty wrażliwe itd. Czekamy m.in. na decyzję UE ws. przedłużenia na przyszły rok maksymalnej ceny za gaz. Nie wiemy, czy to nastąpi. Nie wiemy również, czy obowiązywać będzie też windfall tax. W każdym razie jesteśmy gotowi szybko reagować” – powiedziała. (PAP)

