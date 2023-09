Tyle pieniędzy dostanie Fernando Santos, jeśli zostanie zwolniony

Reprezentacja Polski w piłce nożnej nie przeżywa ostatnio najlepszego okresu. Pozaboiskowe skandale w piłkarskim środowisku to jedno, ale sportowa dyspozycja też pozostawia wiele do życzenia. Biało-czerwoni przegrali w niedzielę z Albanią 0:2 i głową zapłaci za to prawdopodobnie portugalski szkoleniowiec Fernando Santos. Wiadomo już, ile ta decyzja będzie kosztowała Polski Związek Piłki Nożnej.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Portal TVP Sport podał, że zwolnienie Fernando Santosa dla polskiego związku nie będzie prawdopodobnie zbyt dużym problemem ze względu na fakt, że umowa Portugalczyka obowiązuje tylko do listopada.

Jeśli prezes PZPN Cezary Kulesza zdecyduje się zakończyć przedwcześnie współpracę ze szkoleniowcem, to otrzyma on wynagrodzenie za październik i listopad.

Miesięczne wynagrodzenie Fernando Santosa płacone przez Polski Związek Piłki Nożnej to 740 tys. zł. Jeśli PZPN rozwiąże przedwcześnie kontrakt Portugalczyka, będzie to oznaczało konieczność wypłacenia szkoleniowcowi 1,4 mln zł.

Nie jest znana jeszcze oficjalna decyzja ws. przyszłości Fernando Santosa, ale media sportowe w Polsce sugerują, że Portugalczyk nie będzie kontynuował pracy z biało-czerwonymi.

Dzisiaj obie strony mają się ze sobą spotkać i prawdopodobnie po tych rozmowach zostanie zakomunikowana oficjalna decyzja. Dziennikarz sportowy Maciej Iwański stwierdził, że “sprawa ma być rozwiązana z klasą”. Fernando Santos prowadził reprezentację Polski w sześciu meczach. W trzech z nich biało-czerwoni wygrali, a w trzech doznali porażki.

PB