Tyle kosztuje trening z Anną Lewandowską. Nie każdy może sobie na to pozwolić

Anna Lewandowska zaplanowała na najbliższy weekend ciekawy event. W swoim "Healthy Center by Ann" poprowadzi ze wszystkimi chętnymi specjalny trening na żywo, w który włączy elementy bachaty, której zasmakowała w Barcelonie. Ile taka przyjemność będzie kosztować? Sprawdzamy.

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Ile kosztuje trening z Anną Lewandowską?

Żona Roberta Lewandowskiego to znana trenerka i sportsmenka oraz bizneswoman. Przyleci w najbliższy weekend do Warszawy, aby poćwiczyć wspólnie ze swoimi fankami. Wspólnie z Mathiasem Fontem poprowadzą kilka treningów, na które bilety są w już w sprzedaży. Sprawdzamy, ile kosztują.

Event startuje o godzinie 9 i zakończy się o 13:30. Trening z Anną odbędzie się pomiędzy 10 a 11:30. Zajęcia zostały podzielone ze względu na stopień zaawansowania, i tak:

Wariant 1 to trening z elementami bachaty w wersji podstawowej za 459 zł,

Wariant 2 to trening z elementami bachaty w wersji medium za 459 zł,

Wariant 3 to bachata w wersji basic za 189 zł,

Wariant 4 to bachata w wersji medium za 189 zł,

Wariant 5 to bachata dla par za 249 zł.

Czy to dużo? Z pewnością dla fanów Anny Lewandowskiej każdy taki trening jest wart każdej wydanej złotówki, jednak nie każdy może sobie na to pozwolić.

Anna i Robert Lewandowscy, poza karierami w sporcie, robią również kariery w biznesie. Według najnowszego raportu o najbogatszych Polakach "Wprost", znaleźli się na 94 pozycji z majątkiem 679 milionów złotych. Lewandowscy są też jednymi z najpopularniejszych influencerów w kraju.

KaWa