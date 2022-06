Tyle kosztował nas wicepremier Kaczyński. Odejście z rządu poczuje w portfelu

/ PiS

W rządzie jednak warto być. Swoją rezygnację z funkcji wicepremiera Jarosław Kaczyński odczuje finansowo i to mocno. Ile kosztowało nas wicepremierostwo prezesa PiS?

Jarosław Kaczyński niebawem odejdzie z rządu, by skupić się na zbliżających się wyborach parlamentarnych w 2023 r. W ubiegły poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w Radiu Zet, że "wszystko wskazuje na to, że moment odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu się zbliża". Nie podał jednak dokładnej daty. Dziś sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski pytany we wtorek w TVP 1, kiedy prezes PiS opuści rząd, przestanie kierować Komitetem, odparł, że jest to decyzja Jarosława Kaczyńskiego. "O tym, kiedy to nastąpi, czy nastąpi oczywiście i kiedy, to już będzie pan prezes komunikował osobiście. Natomiast mogę tak podpowiedzieć, że dzisiejszy dzień może być w tym kontekście dosyć istotny" - stwierdził polityk PiS.

Ile zarobił Jarosław Kaczyński w rządzie?

Wicepremierem Jarosław Kaczyński został w październiku 2020 r. Do grudnia ’20 r. z tytułu wynagrodzenia z KPRM otrzymał 42,4 tys. zł, co średnio daje ponad 14 tys. zł miesięcznie.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego prezesa PiS, w 2021 r. roku zarobił w KPRM kolejne 208 438 zł, co daje średnio 17 369 zł miesięcznie. Można pozazdrościć takiej pensji, a doszło do tego jeszcze ponad 90 tys. zł z tytułu emerytury oraz nieopodatkowane 5 tys. zł z tytułu diety parlamentarnej.

Jeśli przyjąć, że w tym roku wicepremier Kaczyński dostaje zbliżone wynagrodzenie, to od października 2020 r. do momentu swojej rezygnacji na wynagrodzenie wicepremiera poszło przynajmniej 354 tys. zł z kieszeni podatników.

"Już mówiłem, że powinno się pracować dla idei. Ja pracowałem dla idei, pracuję dla idei i będę pracował dla idei” – pouczał swego czasu ówczesny marszałek Senatu, Stanisław Karczewski. Miał wówczas dochody na poziomie ok. 19,7 tys. miesięcznie. To znacznie więcej niż zarabia się w Polsce.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce wyniosło 6626,95 zł brutto. W rządzie zarabia się więc znacznie lepiej niż w sektorze prywatnym (jeśli pod uwagę brać tylko średnie wynagrodzenie).

JM