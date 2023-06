Tyle jest wart rynek telekomunikacyjny w Polsce. Nowe dane

Wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2022 r. wyniosła 40,63 mld zł, co oznacza spadek o 0,4 proc. rdr - podał UKE w raporcie.

fot. MosayMay / / Shutterstock

Wydatki na inwestycje telekomunikacyjne kształtowały się na poziomie 11,24 mld zł, co oznacza wzrost wobec 2021 r. o 26,3 proc.

Z raportu UKE wynika, że przychody z usług telefonii ruchomej wzrosły do 14,40 mld zł (o 7,6 proc.). Liczba kart SIM również się zwiększyła (o 4,8 proc.) i wyniosła 59,28 mln.

UKE podaje, że rynek tradycyjnej telefonii stacjonarnej nadal traci na popularności. W 2022 r. z usług głosowych w sieci stacjonarnej korzystało 2,43 mln abonentów, co oznacza spadek o 10,7 proc. wobec poprzedniego roku. Tradycyjne usługi telefoniczne wypierane są przez telefonię VoIP, którą w 2022 r. wybrało 2,85 mln Polaków.

W 2022 r. z usługi szerokopasmowego internetu stacjonarnego skorzystało 63,2 proc. gospodarstw domowych.

Wśród użytkowników internetu stacjonarnego 69,9 proc. posiadało dostęp o przepływności minimum 100 Mb/s. Najpopularniejszą technologią stacjonarną były światłowody. Internet mobilny w postaci dedykowanych urządzeń typu modemy, karty, klucze, używany był przez 8,75 mln użytkowników.

Liczba abonentów usług telewizyjnych w 2022 r. pozostała na poziomie podobnym do poziomu z 2021 r. i wyniosła 10,83 mln, a przychody z usług wzrosły o 0,04 mld zł do wartości 6,79 mld zł. Najpopularniejszym typem dostępu do usług był dostęp satelitarny (47,6 proc. udziału we wszystkich rodzajach dostępu). (PAP Biznes)

map/ ana/