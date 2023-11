Tyle gotówki firma Buffetta jeszcze nie miała. Więcej niż w polskim budżecie

Opublikowane w sobotę wyniki Berkshire Hathaway, kontrolowanej przez Warrena Buffetta spółki inwestycyjnej pokazały, że na jej rachunkach po trzecim kwartale znajdowała się rekordowa ilość pieniędzy. Po przeliczeniu było ich więcej niż zaplanowane roczne dochody budżetu Polski w 2023 r.

fot. Kevin Lamarque / / FORUM

Jak wynika z raportu kwartalnego Berkshire Hathaway (BH), w okresie od lipca do końca września przychody spółki sięgnęły 93,2 mld dolarów i były wyższe o 21 proc. rdr. Firma jednak zanotowała stratę netto w wysokości 12,8 mld dol. Oznacza to, że strata rok do roku się powiększyła, bo w 2022 r. wyniosła ona 2,8 mld dol.

Strata jest wynikiem zmian wartości portfela inwestycyjnego. Zasady rachunkowości wymagają, aby w księgach uwzględnić wartość inwestycji Berkshire Hathaway, które na koniec kwartału wyniosły 341,1 miliarda dolarów. W zeszłym kwartale spółka podała, że jej portfel akcji był wart 353 miliardy dolarów.

Są to jednak w większości niezrealizowane straty. Tylko wartość akcji Appla’a spadła w raportowanym okresie o blisko 12 proc. Jak zwykle Berkshire Hathaway poprosił inwestorów, aby spojrzeli na zysk operacyjny, czyli ten bez uwzględnienia wycen posiadanych papierów. Tutaj spółka Warrena Buffetta wykazała 10,8 miliarda dol. na plusie, co oznacza wzrost o 41 proc. z 7,65 mld dol. rok wcześniej.

Raport ujawnił, że Berkshire Hathaway zgromadził rekordową ilość gotówki i jej ekwiwalentów. Na koniec kwartału Buffett miał do dyspozycji w spółce 157,2 miliardy dolarów, w porównaniu z 147,4 miliardami dolarów na koniec drugiego kwartału. To największa pozycja gotówkowa spółki w historii. W przeliczaniu na złote po kursie z końca września to ponad 688,5 mld zł. Tegoroczne dochody Polski w budżecie państwa, zaplanowana są na 601,4 mld zł.

Buffett wykorzystał rosnącą rentowność obligacji, skupując krótkoterminowe obligacje skarbowe. Na koniec trzeciego kwartału konglomerat posiadał tego typu inwestycje o wartości 126,4 miliardów dolarów w porównaniu do około 93 miliardów dolarów na koniec ubiegłego roku. Firma ograniczyła także skup akcji własnych, na który przeznaczyła tylko 1,1 mld dol. w III kwartale i 7 mld od początku roku, zwłaszcza dzięki odkupom z I kwartału kiedy przeznaczyła na to 4,4 mld dol.

Poza tym na poziom gotówki wpływa niska aktywność inwestycyjna Berkshire Hathaway i brak znaczących przejęć i nowych zakupów. W poprzednim kwartale firma Buffetta sprzedała akcje warte o 5,3 mld dol. więcej niż wartość papierów, które kupiła. Szczegółowy raport zmian w portfelu inwestycyjnym „wyroczni z Omaha” zostanie pokazany w przyszłym tygodniu przy okazji złożenia do SEC formularza 13f.

Chartmaker

Akcje Berkshire klasy A zwyżkowały w tym roku o 13,76 proc. do 534 132 dol. za sztukę. Papiery klasy B zyskały z kolei w tym czasie 13,52 proc. i są wyceniane na 351,81 dol. W ciągu ostatnich pięciu lat obie klasy zdrożały o ok. 65 proc. Berkshire Hathaway z siedzibą w Omaha w Nebrasce jest właścicielem dziesiątek firm z różnych branż, jak kolej, ubezpieczenia, bankowość, energetyka czy przemysł. Warren Buffett prowadzi firmę od 1965 roku.

MKu