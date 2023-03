Tyle Polacy wydali na ferie z bonów turystycznych. Najwięcej zostawiliśmy w Małopolsce

Bony turystyczne były chętnie wykorzystywane w trakcie ferii zimowych. Rodzice i pozostałe uprawione osoby wykonały ponad 40 tys. transakcji bonami na kwotę ponad 43 mln zł na opłacenie wyjazdów oraz świadczeń związanych z wypoczynkiem dzieci podczas przerwy pomiędzy pierwszym a drugim semestrem roku szkolnego. Z wymienionej sumy prawie 30 proc., czyli 11,69 mln zł, trafiło do podmiotów turystycznych w województwie małopolskim.

– W ciągu 6 tygodni zimowych ferii beneficjenci z całej Polski zrealizowali ponad 40 tysięcy transakcji bonem, a do podmiotów turystycznych w całej Polsce wpłynęły ponad 43 miliony zł. Największy ruch turystyczny i największą liczbę płatności Polskim Bonem Turystycznym w okresie 16.01-26.02.2023 roku odnotowała Małopolska. Do podmiotów turystycznych z regionu podczas 6 tygodni zimowego sezonu wpłynęło 11 690 350 zł z tytułu płatności bonami. Na kolejnych miejscach znalazły się: województwo mazowieckie z kwotą 5 891 252 zł, pomorskie – 4 292 541 zł i dolnośląskie – 4 191 454 zł. Ponad 3 miliony (3 139 298 zł) trafiły do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, a z województw śląskiego i łódzkiego po ponad 2 miliony (odpowiednio: 2 000 982 i 2 342 071 zł) – podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki w rozmowie z Bankier.pl.

Dane Ministerstwa Sportu i Turystyki

Natomiast w pozostałych 10 województwach kwoty płatności Polskim Bonem Turystycznym dla podmiotów turystycznych w okresie sześciu tygodni ferii kształtowały się następująco:

województwo warmińsko-mazurskie: 1 691 031 zł,

podkarpackie: 1 584 520 zł,

lubelskie: 1 515 899 zł,

kujawsko-pomorskie: 1 217 670 zł,

podlaskie: 586 967 zł,

opolskie: 370 440 zł

lubuskie: 237 742 zł.

Ferie zimowe były jedną z okazji do wykorzystania pieniędzy z bonów turystycznych. Na opłacenie zimowego wypoczynku dzieci w tej formie zdecydowała się spora grupa rodziców oraz innych uprawnionych do świadczenia osób, które łącznie wykonały płatności na sumę ponad 43 mln zł.

Bon turystyczny jest ważny do 31 marca 2023 r. Do tego czasu rodzice lub pozostałe osoby ustawowo upoważnione do otrzymania świadczenia na dziecko muszą wykorzystać 500 zł lub 1000 zł (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami). Środkami pieniężnymi z bonu turystycznego można opłacić zaliczkę np. na wakacje lub inny późniejszy wyjazd. Ważny jest termin płatności - najpóźniej do 31 marca.