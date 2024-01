„Tygrysi” fundusz gra na spadki CD Projektu. Nowe dane z rejestru KNF

Najnowsza aktualizacja rejestru krótkiej sprzedaży Komisji Nadzoru Finansowego ujawniła zupełnie nowy fundusz grający na spadki cen akcji CD Projektu. Swoją pozycję zaraportowała jedna z firm inwestycyjnych z siedzibą w Hongkongu, której rodowód sięga słynnego Tiger Management założonego przez Juliana Robertsona, czarodzieja z Wall Street.

Według aktualizacji rejestru KNF z 8 stycznia powiększyła się sumaryczna oficjalna pozycja krótka na akcjach CD Projektu. Po pierwsze swoje zaangażowanie w grze na krótko z 0,83 proc. akcji netto do 0,9 proc. zwiększył amerykański fundusz Point72 Asset Management, który swego czasu posiadał największą pozycję krótką w historii notowań spółki na GPW, o czym szerzej w artykule „Amerykański fundusz odważnie gra na spadki”.

Po drugie w rejestrze pojawił się po raz pierwszy fundusz hedgingowy Sylebra Capital Limited z siedzibą w Hongkongu założony przez amerykańskiego zarządzającego, którego kariera, a co za tym idzie charakter prowadzonej działalności, jest pośrednio związany ze słynnym Tiger Management, który w drugiej połowie lat 90. był drugim co do wielkości funduszem tego typu na świecie.

W sumie obecnie w rejestrze KNF spadki kursu CD Projektu obstawiają oficjalnie cztery fundusze. Poza wspomnianymi są to jeszcze amerykański AQR Capital Management i brytyjski Marshall Wace, którego „wyciskanie z krótkiej” opisywał swego czasu na Bankierze Adam Torchała. Razem krótkie pozycje na papierach największej polskiej spółki gamingowej wynoszą 2,81 proc. akcji netto. Kurs CD Projektu zachowuje się we wtorek dość płasko i w okolicy południa był notowany w granicach odniesienia.

Wracając do nowego „w klasie” grających na krótko na CD Projekcie, jest on o tyle warty zwrócenia uwagi, że jak określił jego założyciel i dyrektor inwestycyjny Daniel Gibson w wywiadzie dla szwedzkiego serwisu inwestorskiego „Sylebra to wnuk tygrysa”.

Chodzi o Tiger Management założony w 1980 r. przez nieżyjącego już Juliana Robertsona, czyli Czarodzieja z Wall Street, który z początkowym kapitałem 8 mln dolarów doszedł w latach 90. do portfela aktywów o wartości ponad 22 mld dol. Jego agresywny sposób działania i generowane zyski zwróciły uwagę mediów i szerszej rzeszy inwestorów na fundusze hedgingowe.

Daniel Gibson inwestycyjne szlify zdobywał jako analityk w UBS, a następnie partner w nowojorskiej firmie Coatue Management, której założyciel Philippe Laffont zajmował się inwestycjami technologicznymi i pracował wcześniej dla Tiger Management Juliana Robertsona.

Byli współpracownicy Robertsona założyli swoje własne fundusze hedgingowe, które określa się mianem „Tiger Cubs”, czyli „młodych tygrysów”, do nich należy m.in. Coatue Management. Zaliczał się do nich także Archegos Capital założony i „utopiony” przez Billa Hwanga, który słynął z agresywnego stylu gry inwestycyjnej na wysokim lewarze.

Upadek Archegos odbił się szerokim echem w swiecie finasnów, a straty zaangażowanych banków inwestycyjnych były liczone w miliardach dolarów. Blisko 5 mld stracił Credit Suisse, co w opinii ekspertów rozpoczęło efekt domina, który zakończył się przejęciem banku przez UBS.

Fundusz hedgingowy zazwyczaj ma charakter zamknięty, co oznacza, że jest dostępny tylko dla ograniczonej kategorii inwestorów. Wejście także z reguły są limitowane np. poprzez wysokość minimalnej wpłaty. Funkcjonują zazwyczaj w formie spółek kapitałowych oferujących tytuły uczestnictwa w postaci udziałów lub akcji.

Inwestują w aktywa z potencjałem do ponadprzeciętnych wzrostów, ale też starają się zarabiać, grając na spadki, sprzedając pożyczone akcje (za odpowiednią premią). Szerzej o ich strategiach inwestycyjnych można przeczytać w artykule „Fundusze hedgingowe”, a o krytyce ich działalności, jaka pojawiła się w czasie kryzysu finansowego lat 2008-2009, w artykule „Komu szkodzą fundusze hedgingowe?”

Poza grą na spadki Sylebra aktywnie inwestuje i według ostatniego zgłoszenia do SEC za III kwartał ubiegłego roku zarządzała portfelem akcji o wartości 2,44 mld dol. Do największych pozycji należały między innymi akcje Advanced Micro Devices Inc, Impinj Inc. i RingCentral Inc. Jako siedzibę Sylebra wskazuje Hongkong, ale swoje biura posiada w Nowym Jorku, Palo Alto i na Kajmanach.

