Tydzień pod znakiem stóp procentowych z nutką inflacji [Wykresy tygodnia]

Pierwszy majowy tydzień kończymy zestawieniem najciekawszych wykresów z ostatnich dni. Mimo majówki obfitował w ciekawe wydarzenia.

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła niższą podwyżką stóp procentowych, niż oczekiwali analitycy. Niemniej jednak podwyżki rat kredytów hipotecznych będą odczuwalne.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Była to pierwsza od 22 lat 50-punktowa podwyżka stopy funduszy federalnych. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone po 25 pb.

Rezerwa Federalna

Stopy procentowe podnieśli też Brytyjczycy, Czesi oraz Chilijczycy.

Początek maja przyniósł dalsze wzrosty detalicznych cen paliw w Polsce. Stawki przy dystrybutorach powoli zbliżają się do historycznych rekordów z pierwszych dni marca.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

W ubiegłym roku w Niemczech na świat przyszło najwięcej dzieci od ponad 20 lat. W poprzednich latach za blisko jedną czwartą urodzeń odpowiadały kobiety o innym obywatelstwie niż niemieckie.

Bankier.pl na podstawie danych Destatis

W ostatnich dniach akcje Getin Noble Banku mocno zanurkowały. Spółka poinformowała, że biegły rewident odmówił wydania opinii do jej rocznego sprawozdania finansowego, a współczynnik adekwatności kapitałowej banku ponownie spadł.

Kwiecień był kolejnym miesiącem wyzwań dla polskich producentów. Na kondycję sektora wytwórczego wpływ miały m.in. problemy po stronie podaży, rosnąca inflacja i niestabilność rynku – wiązane przez respondentów z wojną w Ukrainie, wynika z najnowszego badania S&P Global PMI.

Bankier.pl na podstawie danych S&P Global

Przez poprzednią dekadę wielu inwestorów z pełną rezygnacją kupowało przewartościowane amerykańskie akcje, tłumacząc się sami przed sobą, że nie ma innej alternatywy (ang. there is no alternative – TINA). Teraz to się zmieniło.

BIS

Oficjalna inflacja CPI w Turcji zbliżyła się do 70%. Nieoficjalnie mówi się, że tempo wzrostu cen przekracza 150%, co plasowałoby największą gospodarkę Bliskiego Wschodu w gronie państw gospodarczo upadłych.

KWS