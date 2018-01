Tydzień historycznych maksimów: WIG, Orlen i polski eksport do Chin [Wykresy tygodnia]

Zostawiając za sobą czwarty tydzień 2018 r., warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.



Prezentujemy cykl, w ramach którego będziemy przedstawiać najważniejsze wykresy minionego tygodnia. Chociaż podobno "jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów", zachęcamy także do zapoznania się z artykułami, z których wykresy te pochodzą (linki pod każdym podpunktem).

Mimo słabszego czwartego kwartału, w Orlenie mają co świętować. Takiego zysku jak w 2017 roku spółka nie wypracowała jeszcze nigdy. Ręce zacierać mogą także akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, zapowiada się bowiem także i rekordowa dywidenda.

Więcej na ten temat w artykule "Zysk Orlenu najwyższy w historii. Będzie rekordowa dywidenda?".

Z wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że zadłużenie Skarbu Państwa w 2017 roku minimalnie zmalało. To pierwszy taki przypadek we współczesnej historii Polski. Spadek zadłużenia z rządu to efekt nadspodziewanie dobrej kondycji budżetu państwa, który przez pierwsze 10 miesięcy 2017 roku notował wręcz nadwyżkę dzięki wysokiej dynamice wpływów z podatku VAT. Deficyt (2,4 mld zł) pojawił się dopiero po listopadzie i według zapowiedzi minister Teresy Czerwińskiej po grudniu zwiększył się do ok. 30 mld zł.

Cały artykuł głównego analityka Bankier.pl można znaleźć tu.