Twórcy związani z Activision Blizzard i Ubisoftem dołączają do CD Projektu. Projekt "Orion" z mocnymi transferami

CD Projekt ogłosił zaciąg doświadczonych twórców gier do będącego jeszcze w fazie koncepcyjnej projektu „Orion”. Ma to być kontynuacja „Cyberpunka 2077” – najdroższej polskiej gry w historii. W oddziale spółki w USA, odpowiedzialnym za projekt znaleźli się byli pracownicy takich potentatów branży jak Activision Blizzard czy Ubisoft.

Nad projektem „Orion”, który ma być kolejną grą ze świata znanego z „Cyberpunka 2077”, pracuje obecnie studio CD Projekt RED North America. Według styczniowych zapowiedzi prezesów CD Projektu (obecnie rolę tę pełnią razem Adam Badowski i Michał Nowakowski) do końca roku nad tytułem, który obecnie jest w fazie koncepcyjnej, będzie pracować około 80 osób.

Z najnowszych informacji przekazanych przez zespół prasowy CD Projektu, dowiadujemy się, że za jej rozwój odpowiadają obecnie twórcy znani z pierwszej odsłony serii "Cyberpunk 2077" i dodatku „Widmo wolności”. To Gabriel Amatangelo (reżyser gry), Paweł Sasko (drugi reżyser), Igor Sarzyński (dyrektor kreatywny), Andrzej Stopa (dyrektor ds. projektowania i reżyserii scen), Kacper Niepokólczycki (dyrektor artystyczny ds. środowiska), Sarah Grümmer (p.o główna projektantka zadań) i Kacper Kościeński (dyrektor ds. inżynierii) - podała spółka.

Ponadto ogłoszono, że do amerykańskiego zespołu pracującego nad „Orionem” w Bostonie dołączą „uznani specjaliści i specjalistki z branży gier dysponujący wieloletnim doświadczeniem i mający na swoim koncie różnorodne projekty z segmentu AAA”.

Wśród transferów wzmacniających oddział CD Projektu w USA są osoby z doświadczaniem w takich studiach jak Activision Blizzard, Ubisfot, Amazon Games, Massive Entertainment, WB Games czy Remedy.

Z komunikatu CD Projektu wynika, że Dan Hernberg obejmie stanowisko producenta wykonawczego. Wcześniej pracował jako szef produkcji w Amazon Games, szef produkcji i zarządzania produktem w Panic Button, a także jako główny menadżer produktu w Blizzard Entertainment. W swoim portfolio ma takie tytuły jak New World, Apex Legends, Diablo III i wiele innych.

Ponadto Ryan Barnard, który jest byłym reżyserem gier w Massive Entertainment i Ubisofcie, a także reżyserem rozgrywki w IO Interactive, przy projekcie Orion będzie pełnił rolę dyrektora ds. designu.

Z kolei Alan Villani zajmie stanowisko dyrektora ds. inżynierii. Pracował wcześniej jako wicedyrektor ds. technologii przy wielu tytułach WB Games, w tym serii Mortal Kombat.

Natomiast Anna Megill, która obejmie stanowisko głównej pisarki, ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pisaniu na potrzeby gier wideo. W jej portfolio znajdują się takie tytuły jak Control (Remedy), Dishonored: Death of the Outsider (Arkane Studios), Assassin’s Creed Syndicate (Ubisoft), Avatar: Frontiers of Pandora (Massive Entertainment), Guild Wars 2 (ArenaNet) i nadchodzącą grę z serii Fable (Playground Games).

Zespół pisarski wzmocni także Alexander Freed — utytułowany pisarz, projektant narracji i scenarzysta komiksowy z 15-letnim doświadczeniem w branży gier. Pracował jako główny pisarz w BioWare m.in. przy grze Star Wars: The Old Republic. Współpracował także z takimi studiami jak DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast i FoxNext (cześć 20th Century Fox zajmująca się grami) – informuje CD Projekt.

To jednak tylko część nowych twarzy w CD Projekt, bo studio intensywnie rekrutuje na nowe stanowiska związane z projektem "Orion". W tej chwili ogłoszono rekrutację na 19 stanowisk pracy w USA i Kanadzie.

„Cyberpunk 2077” to jak do tej pory najdroższa polska gra, której budżet wyniósł ok. 1,2 mld zł. Z kolei płatny dodatek pt. „Widmo Wolności” kosztował łącznie z kosztami marketingu ok. 370 mln zł.