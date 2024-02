Twórcy i artyści w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o pomoc socjalną

Duda o prezydenckiej emeryturze: to będzie pracowity czas Jeszcze tylko niecałe dwa lata wetowania i wysyłania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego i druga kadencja Andrzeja Dudy dobiegnie końca. Co prezydent planuje później i ile pieniędzy nadal będziemy mu płacić ze swoich podatków tak jak i poprzednim głowom państwa?