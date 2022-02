Twórca Facebooka poza Top10 miliarderów. Wycena Zuckerberga spadła o 30 mld dol.

fot. Stephen Lam / / Reuters

Po czwartkowej przecenie akcji Meta na amerykańskiej giełdzie majątek Marka Zuckerberga skurczył się o ok. 30 mld dolarów, co sprawiło, że wypadł on z Top10 najbogatszych ludzi świata według "Forbesa".

Magazyn "Forbes" prowadzi ranking najbogatszych ludzi świata uwzględniający aktualną wycenę aktywów do nich należących. Platforma śledzi bogactwo i na bieżąco aktualizuje wartość netto w rankingu każdej osoby, która została uznana za miliardera. Wartość spółek notowanych na giełdach jest aktualizowana co 5 minut (gdy odpowiednia giełda jest otwarta), osoby, których majątki są w znacznym stopniu związane z prywatnymi firmami, mają aktualizowaną wartość raz dziennie.

W zestawieniu „The World's Real-Time BIllionaires” wciąż na pierwszym miejscu jest Elon Musk z majątkiem 232,3 mld dolarów (jako jedyny powyżej 200 mld). Po słabych wynikach kwartalnych zaraportowanych przez firmę Meta (dawniej Facebook) majątek jej twórcy Marka Zuckerberga spadł do 84,8 mld dolarów i przesunął go na 12. miejsce w tym rankingu.

Meta zanotowała największy jednodniowy spadek wartości rynkowej amerykańskiej spółki w historii. Spadek o 26,39 proc. oznaczał wyparowanie 232 miliardów dolarów kapitalizacji. Przebił tym samym poprzedni rekord ustanowiony przez Apple'a z 3 września 2020 roku, kiedy to akcje producenta iPhone'ów straciły ponad 180 mld dolarów. Największy jednodniowy spadek kapitalizacji rynkowej dla Meta miał miejsce 26 lipca 2018 r., kiedy to akcje ówczesnego Facebooka straciły 119 mld USD wartości.

Barron's

Jak podaje Reuters, Zuckerberg posiada blisko 13 proc. akcji Meta, a jednodniowy spadek jego bogactwa jest także jednym z największych w historii. Nie tak dawno, bo w listopadzie, założyciel Tesli Elon Musk "stracił" z wyceny 35 miliardów dolarów w ciągu jednego dnia. To wtedy pojawił się jego tweet z pytaniem, czy powinien sprzedać 10 proc. swoich udziałów w firmie produkującej samochody elektryczne.

No dobra, spuśćmy to nabrzmiałe powietrze i zobaczmy komu co i kiedy wyparowało, skoro Bloomberg był uprzejmy zrobić to w tak uroczym wydaniu: pic.twitter.com/YqO5GPy3LD — blogi.bossa.pl (@BlogiBossaPL) February 4, 2022

Zuckerberg w zeszłym roku sprzedał akcje Meta o wartości 4,47 miliarda dolarów w ramach wcześniej ustalonego planu ogłoszonego rynkowi, aby nie wywołać paniki wśród inwestorów – czytamy na stronie Reutersa.

W innym popularnym rankingu The Bloomberg Billionaires Index, aktualizowanym każdego dnia na zamknięciu handlu giełdowego w USA, Zuckerberg utrzymuje się na 10. pozycji z nieznaczoną przewagą (bagatela 600 mln dolarów) nad Mukeshim Ambanim.

MKu