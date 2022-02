Awaria usługi "Twój e-PIT". Nie można zalogować się do systemu

/ Bankier.pl

Są problemy przy korzystaniu z rządowej usługi "Twój e-PIT". Część podatników nie może zalogować się do systemu. "Strona nie ładuje się", "e-urząd skarbowy padł" – alarmują użytkownicy. Resort potwierdza: "występują przejściowe utrudnienia".

"Jak zawsze o tej porze system e urząd skarbowy padł", "Od dzisiaj miała być możliwość rozliczania PIT-ów na portalu https://urzadskarbowy.gov.pl/ - niestety strona podczas korzystania przestaje odpowiadać" – informują Czytelnicy Bankier.pl w wiadomościach przesyłanych na adres [email protected].

"Twój e-PIT" nie działa

Jak podaje Ministerstwo Finansów na Twitterze rządowy program do rozliczeń zeznań podatkowych za 2021 r. działa poprawnie - od północy złożonych zostało około 40 tys. PIT-ów. Rzeczywiście w godzinach porannych we wtorek 15 lutego można było bez problemów zalogować się do usługi "Twój e-PIT". Natomiast od około godziny 8:30 strona przestała odpowiadać.

Dzień dobry, usługa Twój e-PIT działa poprawnie. Od północy zostało złożonych już ok. 40 tys. zeznań. — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 15, 2022

"Problem z zalogowaniem - strona ładuje się i nie może załadować. Nie udało się pobrać Twoich dokumentów, spróbuj ponownie później", "Brak możliwości logowania się za pomocą danych osobowych" – zgłaszają problemy kolejni użytkownicy w komentarzach na Facebooku.

Część podatników informuje także o utrudnieniach pojawiających się już po zalogowaniu do usługi "Twój e-PIT" - np. braku możliwości złożenia formularzy podatkowych z powodu niedziałającego przycisku "Akceptuj i wyślij".

– Dzisiaj u niektórych użytkowników usługi Twój e-PIT mogą występować przejściowe utrudnienia w działaniu usługi Twój e-PIT. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej przywrócić pełne działanie serwisu. Przepraszamy za niedogodności – czytamy w komentarzu zamieszczonym na stronie podatki.gov.pl.

PIT online

Od 15 lutego 2022 r. część formularzy PIT można rozliczyć za pośrednictwem rządowej platformy udostępnianej przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Jak można zalogować się do usługi "Twój e-PIT"? Podatnik ma kilka opcji umożliwiających rozliczenie online za pośrednictwem rządowej platformy. Należy do nich logowanie za pośrednictwem:

profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej ,

, aplikacji mobilnej mObywatel ,

, lub za pomocą danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

W rządowej usłudze "Twój e-PIT" od wtorku (15 lutego) dostępne są gotowe formularze podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Deklaracje zostały przygotowane na podstawie danych m.in. z PIT-11 złożonych przez pracodawców oraz PIT-8C przesłanych przez biura maklerskie.

