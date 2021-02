Rozlicz podatek online – 15 lutego ruszyła usługa "Twój e-PIT"

fot. verona studio / Shutterstock

E-PIT już dostępne w rządowej platformie. 15 lutego ruszyła usługa "Twój e-PIT" umożliwiająca złożenie formularza podatkowego za 2020 r. online. Podatnicy zyskali także nowy sposób logowania – za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel.

W poniedziałek (15 lutego) wystartowała rządowa usługa do rozliczania podatków "Twój e-PIT". W celu sprawdzenia formularza trzeba zalogować się na platformie e-Urzędu Skarbowego. Podatnicy mają do wyboru trzy opcje – mogą wejść do systemu za pomocą:

profilu zaufanego , e-dowodu lub bankowości elektronicznej ,

, lub , aplikacji mobilnej mObywatel ,

, lub za pomocą danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

W tym roku inaczej niż w ubiegłych latach, aby zobaczyć zeznanie podatkowe, należy zalogować się do usługi e-Urząd Skarbowy. Dotychczas podatnicy mogli wejść bezpośrednio do platformy rozliczeniowej "Twój e-PIT". Nowością jest również możliwość logowania przez mObywatela. Osoby posiadające aplikację mobilną muszą zeskanować kod QR ze strony Ministerstwa Finansów i potwierdzić tożsamość, żeby otrzymać dostęp do PIT.

Z rozliczenia online nie skorzystają jednak wszyscy podatnicy. Kto może złożyć PIT 2021 za pomocą rządowej usługi przygotowanej przez Ministerstwo Finansów? Platforma "Twój e-PIT umożliwia rozliczenie formularzy:

Warto pamiętać, że formularz PIT-37 oraz PIT-38 zostaną automatycznie zatwierdzone 30 kwietnia 2021 r. Jeżeli do tego czasu podatnik nie zrobi tego samodzielnie: potwierdzając w usłudze "Twój e-PIT", wysyłając zeznanie wypełnione online innym programie lub w tradycyjny sposób (wysyłając papierowy druk na adres urzędu).

W sytuacji gdy kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przez login.gov.pl, przypomina Ministerstwo Finansów. Więcej na temat rozliczenia podatku dochodowego pisze Iwona Maczalska w artykule "Dostałem PIT-11 od pracodawcy. Co z nim zrobić, by rozliczyć PIT za 2020 rok?".

