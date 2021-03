Twitterowicz z Kalifornii z zarzutami o "naganianie" na akcje

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła we wtorek zarzuty oszustwa oraz zamrożenie aktywów wobec inwestora z Irvine w Kalifornii - czytamy na stronach komisji. Przez naganianie do giełdowych zakupów i oszustwa miał on zarobić blisko 1 mln dolarów.

Zgodnie ze skargą SEC złożoną w sądzie federalnym w Centralnym Okręgu Kalifornii Andrew L. Fassari użył twitterowego konta @OCMillionaire do rozpowszechniania fałszywych oświadczeń na temat Arcis Resources Corporation (ARCS). W szczególności skarga dotyczy tego, że 9 grudnia 2020 r. Fassari zaczął kupować ponad 41 milionów akcji ARCS na krótko przed publikacją fałszywych informacji o ARCS na swoim Twitterze. Fassari miał przekonywać, że ARCS odradza się, rozwija swoją działalność i jest wspierane przez „wielkich” inwestorów.

W skardze zarzuca się ponadto, że między 9 a 21 grudnia 2020 r. Fassari opublikował około 120 tweetów odnoszących się do ARCS, z których dziesiątki były fałszywe i wprowadzające w błąd. Odnosiły się one np. do wielkich inwestycji w konopie indyjskie, a także rosnących upraw.

$ARCS this is one of the emails i got today when i checked my inbox. I have others and i will share with you all and this is prob one of the biggest #cannabis #stocks I have seen since the days of $FITX who did 50,000 sq ft with a 3.5 billion float. We have 20* that. $tsnp $IGPK pic.twitter.com/yFKuptcni2