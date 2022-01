NFT w zdjęciu profilowym na Twitterze

Twitter ogłosił wprowadzenie możliwości ustawienia posiadanego NFT jako zdjęcia profilowego. To pierwsza z dużych platform społecznościowych oferująca taką opcję, chociaż podobne plany wcześniej ogłosiły Meta i Instagram.

Na stronie Twittera pojawił się przewodnik dla użytkowników tłumaczący, w jaki sposób mogą oni ustawić w swoim profilowym awatarze posiadany przez siebie token NFT.

NFT, czyli niewymienialny token, jest jedynym w swoim rodzaju, weryfikowalnym cyfrowym dobrem kolekcjonerskimi, często dziełem sztuki, którym można handlować na sieci blockchain – tej samej, która jest podstawą działania kryptowalut takich jak bitcoin czy ethereum.

Nowa funkcja jest dostępna, póki co dla płacących użytkowników Twitter Blue i tylko za pomocą aplikacji działającej na iOS w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Pozwala jednak wszystkim użytkownikom zobaczyć nowe awatary – podaje Twitter.

gm!



You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW