Twitter wart jeszcze mniej. Musk szuka "nowego dna"

W przypadku Twittera niewiele rzeczy jest w stanie zaskoczyć: referendum kto powinien pozostać szefem platformy, a ostatnio coraz bliższy koniec Twittera w UE czy oskarżenia odnośnie do fake newsów. Muskowi (i jego księgowy także) udało się ponownie zaskoczyć inwestorów. Wartość Twittera znowu spadła.

Elon Musk zapłacił za Twittera 44 mld dolarów (w tym 33,5 mld dolarów w kapitale własnym). Jak się okazuje, w trzy miesiące od finalizowania transakcji platforma straciła połowę swojej szacunkowej wartości. Sam CEO przyznał, że spółka wyceniana jest obecnie na mniej niż 20 mld dolarów.

Teraz, jak podaje Bloomberg, powołując się na Fidelity, która niedawno obniżyła wartość swoich udziałów w firmie, platforma warta jest zaledwie 33 proc. ceny wywoławczej, czyli 8,8 mld dolarów. Sam Musk przyznawał, że przepłacił za Twittera, a teraz chyba usiłuje dowieść prawdy tych słów. To powoduje, że z fortuny miliardera (wycenianej na 187 mld dolarów) ubywa około 850 mln dolarów. Jego rachunki ratuje Tesla.

Twitter boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Od momentu przejęcia władzy przez Elona Muska i jego rewolucyjno - kontrowersyjnych zmian, które skutkowały kilkoma eksodusami pracowników, spadki z tytułu reklam spadły o połowę. Próba odbudowania dochodów poprzez wprowadzenie płatnej subskrypcji znaczka Twitter Blue jak na razie się nie powiodła - pod koniec marca zarejestrowanych było mniej niż 1 proc. stałych użytkowników serwisu.

Twitter odmówił komentarza w tej sprawie.

To nie pierwsza "przecena" Twittera dokonana przez Fidelity. W listopadzie obniżyła wartość swoich udziałów do 44 proc. ceny zakupu. Później kolejno robiła to i w grudniu i w lutym. Teraz określiła, że platforma warta jest jedną trzecią ceny, którą zapłacił miliarder. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób Fidelity określiła nową, niższą wycenę Twittera, ani czy opiera się w niej na niejawnych informacjach pochodzących z wewnątrz.

