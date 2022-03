Twitter obchodzi cenzurę w Rosji. Uruchomił "nowy" serwis

Po ograniczeniu przez Rosję dostępu do Twittera, uruchomiono nową wersję serwisu w celu ominięcia inwigilacji i cenzury, o czym poinformował ekspert ds. bezpieczeństwa w internecie Alec Muffett na swoim koncie na Twitterze, cytowany w czwartek przez agencję Associated Press.

"To prawdopodobnie najważniejszy i najdłużej oczekiwany tweet, jaki kiedykolwiek napisałem" - przekazał Muffett, podając informację o nowej wersji serwisu.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.



On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k