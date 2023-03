Twitter Blue znów narobił bałaganu. Musk: Zapłać albo będziesz niewidoczny

"Jeśli nie zapłacicie za Niebieski Znacznik, wasza strona nie pojawi się w propozycjach" - to nowy argument, jakiego używa Elon Musk, by zachęcić do zapłacenia mu 45 zł. To oznacza ponowne zamieszanie w algorytmach. I jak się to ma do jego krucjaty na rzecz wolności słowa.

Jak widać nie dość było Elonowi Muskowi poprzedniego zamieszania wokół Twitter Blue, kiedy wprowadził opłatę za "niebieski znaczek" - każdy mógł go sobie kupić - a więc pojawiła się masa fałszywych kont podających fałszywe informacje, które spowodowały niestety prawdziwe tąpnięcia na kursach akcji prawdziwych spółek.

Po dość kontrowersyjnym przyznaniu, że platforma warta jest już “tylko” 20 mld dolarów, a więc mniej niż połowę tego, co zapłacił, postanowił zrobić kolejną rewolucję. Ogłosił bowiem, że od 15 kwietnia tylko zweryfikowane, czytaj opłacone, konta będą pojawiać się w zakładce “Dla Ciebie” z rekomendowanymi wpisami. Są one indywidualnie wybierane przez algorytmy na podstawie profilu użytkownika, interakcji, w jakie wchodzi z innymi, obserwowanych stron. Teraz o polecanych zdecydują pieniądze.

Co więcej, tylko użytkownicy “abonamentowi” będą mogli brać udział w ankietach, prowadzonych w serwisie.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.