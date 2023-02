Obietnice wyborcze czas start. Donald Tusk zapowiada kredyt 0 proc. na pierwsze mieszkanie i dopłatę do najmu

ZBPRynek kredytów mieszkaniowych czeka kolejny chudy rok

Rynek hipotek ma nie najlepsze perspektywy na 2023 rok. Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych może spaść do zaledwie 85–90 tys., a ich wartość do ok. 30 mld zł - ocenia Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych ZBP. W 2022 roku banki udzieliły 126 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, co było liczbą o 50,8 proc. mniejszą w stosunku do wyników rekordowego roku 2021.