Tusk: Pod wnioskiem o komisję śledczą są podpisy całej opozycji i Kukiz'15

Wniosek o powołanie komisji śledczej ws. podsłuchów z pewnością będzie głosowany, choć jesteśmy sceptyczni wobec takich przedsięwzięć, bo to "teatrzyk" - mówił w czwartek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Wicemarszałek Sejmu pytany przez dziennikarzy, czy powstanie komisja śledcza ds. podsłuchów odpowiedział: "Zobaczymy, wszystko zależy od głosowania w Sejmie". "My jesteśmy sceptyczni wobec takich przedsięwzięć, no ale zobaczymy" - zaznaczył.

Dopytywany, czy wniosek o powołanie komisji zostanie "zamrożony", czy będzie jednak głosowany, Terlecki powiedział, że "z pewnością będzie głosowanie".

Na uwagę, że komisja ds. podsłuchów może powstać wbrew stanowisku PiS, odparł: "No co nam to szkodzi". "Jestem przekonany, że przestępców trzeba podsłuchiwać, że służby powinny mieć odpowiedni sprzęt, który by temu służył i niech się boją ci, którzy łamią prawo. Ja się nie boję. Nie mam nic przeciwko temu, aby służby naszego państwa mnie podsłuchiwały" - mówił Terlecki.

Ocenił jednak, że powołanie takiej komisji śledczej to "teatrzyk".

Terlecki przypomniał, że Kukiz uprzedzał o pomyśle powołania komisji śledczej obejmującej odpowiednio długi okres czasu. "Wiedzieliśmy o tym od dawna, także to nie jest jakieś zaskoczenie" - mówił.

Szef klubu PiS powiedział też, że nie ma potrzeby, by wniosek o powołanie komisji był blokowany. "Będzie głosowanie nad tym czy ją powołamy, czy nie" - mówił.