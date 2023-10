Tusk o Morawieckim: Na czele rządu stoi człowiek, którego jedyną pasją jest zarabianie pieniędzy

Na czele rządu stoi człowiek, którego jedyną życiową pasją jest zarabianie pieniędzy, a jedynym prawdziwym zajęciem jest ukrywanie tego faktu przed ludźmi - powiedział w środę w Ełku przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Szef PO na spotkaniu w Ełku przekonywał, że gdy spojrzy się "w górę, w okolice władzy", widać dzisiaj "brudne, lepkie ręce".

"Wszędzie czujemy ten odór, smród korupcji, bo na czele rządu stoi człowiek, którego jedyną życiową pasją tak naprawdę jest zarabianie pieniędzy, a jedynym prawdziwym zajęciem jest ukrywanie tego faktu przed ludźmi. I on jest premierem polskiego rządu" - powiedział Tusk o premierze Mateuszu Morawieckim.

Według Tuska "nie ma dnia, żebyśmy się nie dowiedzieli czegoś nowego z jego bardzo dziwnego życiorysu, z jego bardzo ciekawej - krętej, ale ciekawej - drogi finansowej". "Dzisiaj dowiedzieliśmy, że on nawet na przekształceniach PGR-ów zarabiał pieniądze" - powiedział.

"Jednym z najważniejszych naszych zadań 15 października jest odsunięcie tych, którzy okłamują Polaków w sprawach bezpieczeństwa, okłamują Polaków w każdej innej właściwie kwestii - chociaż to bezpieczeństwo nas tak boli - i którzy okradają Polskę, ojczyznę, polskie rodziny w biały dzień" - stwierdził szef PO.

Tusk mówił też o rezygnacjach wojskowych dowódców - gen. Rajmunda Andrzejczaka ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz gen. Tomasza Piotrowskiego ze stanowiska dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W tym kontekście polityk przywołał spekulacje, według których te rezygnacje miałyby mieć związek z rzekomymi "planami użycia wojska" w razie przegrania wyborów przez partię rządzącą. Wyraził przy tym nadzieję, że "ta władza do tego się nie posunie".

"Ale chcę wam powiedzieć, że jest wystarczająco źle, to jest absolutna ich dyskwalifikacja, że my dzisiaj, na niecałe 100 godzin przed wyborami - i nie tylko my, także polscy generałowie, polskie niezależne media, bo takie jeszcze są - że my się zastanawiamy, czy oni, jak przegrają wybory, a przecież przegrają, czy oni nie użyją siły" - powiedział przewodniczący Platformy.(PAP)

