Tusk do senatorów z USA: Reagan przewraca się w grobie

Premier Donald Tusk zwrócił się za pośrednictwem platformy X (d. Twitter) do Senatu USA, który zagłosował w środę przeciwko projektowi ustawy łączącemu środki na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu z reformami imigracyjnymi. Z powodu waszych działań Ronald Reagan przewraca się w grobie - skomentował Tusk.

"Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się" - napisał premier.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.