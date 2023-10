Tusk będzie na debacie w TVP. "Doszliśmy naszego głównego konkurenta"

Rzetelny sondaż pokazuje, że "doszliśmy" naszego głównego konkurenta; dzisiaj PiS i Koalicja Obywatelska ma mniej więcej 33-34 procent. Czułem, że tak będzie - mówił w czwartek w Rzeszowie lider PO Donald Tusk o wynikach wewnętrznego sondażu KO przeprowadzonego po niedzielnym "Marszu Miliona Serc".

fot. Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej Tarnów, 09.09.2023, Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, credit: ARTUR GAWLE / Forum / / FORUM

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Rzeszowa (woj. podkarpackie) mówił o wynikach wewnętrznego sondażu KO, które przeprowadzono po niedzielnym "Marszu Miliona Serc".

Wyniki tego badania lider PO opublikował też na serwisie X (dawniej Twitter). "Na ostatniej prostej. Mamy ich! Badanie na próbie 1500 po Marszu: PiS 34,3; KO 33,6; Lewica 11,3; Konfederacja 8,8; Trzecia Droga 8,6" - napisał lider Platformy.

Na ostatniej prostej. Mamy ich! Badanie na próbie 1500 po Marszu: PiS 34,3, KO 33,6 Lewica 11,3 Konfederacja 8,8 Trzecia Droga 8,6. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 5, 2023

"To jest rzecz charakterystyczna, że czujemy w ilu miejscach w Polsce mamy już przewagę, że jest już nas coraz więcej" - mówił w Rzeszowie szef PO.

"Jak jechałem do was dostałem meldunek z pracowni, która przygotowuje nas do tych wyborów i bada bardzo rzetelnie 1500 osób, każdego dnia po 500 osób i powstaje z tego możliwie rzetelny sondaż. I nawet on pokazuje, że +doszliśmy+ naszego głównego konkurenta. Dzisiaj PiS i Koalicja Obywatelska to jest mniej więcej 33-34 proc. Czułem, że tak będzie" - podkreślił.

"W tej chwili, kiedy postanowiliśmy mówić głośno prawdę, przestaliśmy się wstydzić naszych poglądów, otrzepaliśmy ten kurz apatii i ruszyliśmy - głęboko w to wierzę - po wygraną nie dla siebie, tylko dla Polski. Ona jest w zasięgu ręki" - przekonywał lider PO. "Idziemy po zwycięstwo" - oświadczył.

W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł zainicjowany przez lidera PO "Marsz Miliona Serc". Manifestanci przeszli ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II aż do Ronda "Radosława", gdzie lider Platformy mówił: "tu jest naród, tu jest Polska".

Tusk: Będę na debacie wyborczej w TVP

"Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż (przyjść - przyp.) do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji" - poinformował w czwartek w Rzeszowie lider PO.

"Spodziewamy się bardzo różnych sztuczek, forteli, może agresji. Mam wrażenie, że będę szedł do tej Telewizji nie sam, że pójdzie ze mną bardzo dużo ludzi, żeby im właśnie do głowy nie przyszło np. nie wpuścić mnie do studia telewizyjnego. Jakiś sposób znajdziemy" - podkreślił.

Dodał, że "jeśli prezes Kaczyński, po raz kolejny, stchórzy, to już warto tylko dlatego pójść na tę debatę, wiedząc, że oni tam wyszykują wszystkie możliwe świństwa, nie musimy tutaj jakiś specjalnych dowodów szukać, robią to codziennie".

Przekazał, że "jeśli ta debata się odbędzie, to moje pierwsze pytanie będzie tak czy inaczej: gdzie jest Jarosław?".

Tusk: Oni staną na głowie, żeby unieważnić efekt demokratycznych wyborów

Tusk podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Rzeszowa podkreślił że w nadchodzących wyborach parlamentarnych "wszystko będzie ważyło się do ostatniej chwili". Szef PO zaapelował też, żeby wszyscy, którzy mają dość "korupcji, kłamstwa, niekompetencji, kolesiostwa, pogardy i lekceważenia praw obywatelskich" poszli na wybory.

"Pamiętajcie, że w polskiej rzeczywistości i ordynacja wyborcza, ale też fakt, że mamy prezydenta (Andrzeja) Dudę i wiemy, jak bardzo kurczowo będą trzymali się władzy. Oni staną na głowie, będą chcieli wykorzystać najmniejszy pretekst, żeby unieważnić efekt demokratycznych wyborów. Jest rzeczą bardzo ważną, żeby ich w tych wyborach pokonać" - mówił Tusk.

Zwracając się z apelem do wyborców Trzeciej Drogi powiedział, by głosowali na swoich kandydatów i nie wahali się ani chwili. "To bardzo ważne żebyście wierzyli w sukces swoich komitetów" - powiedział szef PO.

Zwracając się do wyborców Nowej Lewicy podkreślił, by nie dali sobie wmówić, że ich głosowanie nie ma sensu. "Idźcie wszyscy głosować na tych, do których macie zaufanie" - zaznaczył Tusk. Dodał, że wszyscy, którzy zastanawiają się na kogo zagłosować, żeby skutecznie odsunąć PiS od władzy powinni zagłosować na KO.

W ocenie szefa PO na Podkarpaciu "ludzie bardzo szybko doświadczyli tego, co znaczy zostawić swój naród samemu sobie". Wtedy, kiedy jest wielkie wyzwanie, jaki był wybuch wojny - napaść Rosji na Ukrainę to przecież tu, na Podkarpaciu pierwsi zobaczyliście do jak wielkich rzeczy zdolni są zwykli ludzie i jak małą, albo tchórzliwą, niezdolną do podjęcia realnego działania jest ta władza" - mówił Tusk.

"Zostawili was samych także z tym wielkim zadaniem, wielka solidarnością, która rodzi też wielkie ciężary. Zostaliście z tym wszystkim przez długi czas sami, bo ta władza jeśli o kimś lub o czymś potrafi myśleć od rana do wieczora, to o sobie i swoich pieniądzach" - ocenił.

"Panie Kaczyński, panie Morawiecki. Wy macie miliardy, ale my mamy miliony. Wy macie miliardy pieniędzy z tych spółek, z ośmiu lat władzy. My mamy miliony serc. Nie miejcie żadnej wątpliwości co jest silniejsze" - powiedział Donald Tusk.

Tusk: Wiem, że nie tylko zwycięstwo, ale pojednanie też jest na wyciągnięcie ręki

Jak mówił, "jest bardzo dużo sygnałów, że coraz więcej ludzi myśli, że może zagłosować tam, gdzie mieszka, a się okazuje, że nie są zarejestrowani w tym miejscu". "To można sprawdzić w internecie, można sprawdzić w miejscu zamieszkania, w urzędzie gminy, urzędzie miasta, nie zlekceważcie tego. Zwracam się z apelem do tych wszystkich, którzy zmieniali miejsce zamieszkania, albo częściej przebywali tam, gdzie nie są zameldowani, gdzie władza może mieć pretekst, żebyście nagle nie mogli się znaleźć na tej liście wyborczej. Każde zagrożenie, każdy pretekst oni wykorzystają, bo boją się i mają się czego się bać" - ocenił Tusk.

Jak dodał, "Polki i Polacy będą mogli czuć się bezpiecznie po wyborach". "To też chcę zagwarantować, ale ci którzy aktywnie mając władzę w ręku, czy to jest władza nad mediami, czy nad naszymi pieniędzmi, czy władza, która dała im możliwość gwałcenia konstytucji, to ci wszyscy będą odpowiadać" - mówił szef PO.

"Odpowiedzą za to przed sądem, odpowiedzą politycznie, odpowiedzą moralnie. Jestem przekonany, że to będzie bardzo dobry, bardzo mocny i bardzo uczciwy wstęp do pojednania. O tym też zawsze mówię z przekonaniem, bo jestem absolutnie pewny, że jeśli wygramy, ujawnimy zło, jakie się działo, pociągniemy do odpowiedzialności, ale tylko tych, którzy na samej +górze+ pociągali za sznurki, tych, którzy wydawali polecenia i rozkazy, to zobaczycie, jak szybko wszyscy zobaczą, tą szeroką drogę, szeroką aleję do pojednania, do tego, żebyśmy nie tylko my, ci którzy mają te biało-czerwone serca, ale żeby wszyscy, prawie wszyscy w Polsce, mogli spokojnie znowu zacząć ze sobą rozmawiać, a nie krzyczeć na siebie" - mówił Tusk.

"Ja też wiem, że nie tylko zwycięstwo, ale to pojednanie też jest na wyciągnięcie ręki. Dzięki wam, dzięki temu, że tacy jesteście, właśnie jak dziś tutaj w Rzeszowie" - dodał szef PO.

Autorzy: Katarzyna Krzykowska, Agnieszka Pipała, Daria Kania, Marcin Chomiuk,

dk/ api/ par/ ksi/ mchom/