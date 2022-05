Tusk: Ziobro droższy niż czereśnie. Blokuje środki unijne

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Zbigniew Ziobro to prawdopodobnie najdroższy minister świata, droższy jest nawet niż czereśnie - podkreślił we wtorek lider PO Donald Tusk. Zapowiedział, że w środę złożony zostanie wniosek o wotum nieufności wobec szefa MS. Wezwał prezesa PiS, aby wstrzymał się od głosu lub nie głosował nad wnioskiem.

Lider PO Donald Tusk w nagranym filmiku, który opublikował na Twitterze, zapowiedział złożenie przez klub KO wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, lidera Solidarnej Polski.

Ziobro droższy niż czereśnie. pic.twitter.com/5msQNSSGOZ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 10, 2022

"Minister Zbigniew Ziobro, prawdopodobnie najdroższy minister świata, droższy nawet niż czereśnie" - powiedział Tusk. Nawiązując do zdjęć, które można zobaczyć w internecie, gdzie cena czereśni to 260 zł za kilogram. "Według Polaków Ziobro jest wart 0,7, bo tyle w ostatnim sondażu ma on i jego partia" - dodał szef PO.

Zwrócił uwagę, że to właśnie Ziobro "blokuje te ponad 700 mld złotych środków europejskich, które wciąż czekają na Polskę". Tusk zauważył, że jedna trzecia tej kwoty wystarczyłaby, by dać 20-procentową podwyżkę sferze budżetowej.

"Co takiego Zbigniew Ziobro ma w ręku, że prezes Kaczyński boi się usunąć tego ewidentnego szkodnika? Jakimi papierami szantażuje prezesa?" - pyta lider Platformy.

"Panie prezesie Kaczyński, jeśli boi się pan zagłosować za usunięciem go z rządu, opozycja może to zrobić swoimi rękami, nie musi się pan obawiać, wystarczy nie głosować, wystarczy wstrzymać się od głosu i to wotum nieufności, jakie jutro złożymy w Sejmie przejdzie. Polska uwolni się od tego najdroższego ministra świata" - zaapelował Tusk.

Złożenie jeszcze przed posiedzeniem Sejmu zaplanowanym w dniach 11-12 maja wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, szef Po zapowiedział w miniona środę. Zapowiedź wniosku uzasadnił odpowiedzialnością Ziobry za spór o praworządność i wstrzymanie unijnych pożyczek oraz dotacji w związku z Krajowym Planem Odbudowy. Solidarna Polska, której szefem jest Ziobro, ostatnio postulowała też zawieszenie płacenia składek do budżetu Unii Europejskiej. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ par/