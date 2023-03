Tusk: Ta władza nie cofnie się przed łajdactwem, byle utrzymać stołki

Ta władza nie cofnie się przed łajdactwem, byle utrzymać stołki – powiedział we wtorek w Raciborzu szef PO Donald Tusk. Wylicza błędy rządu Mateusza Morawieckiego tj. zwiększenie importu rosyjskiego węgla czy nieporadność w walce z inflacją.

Podczas briefingu prasowego w Raciborzu (woj. śląskie) Tusk został zapytany o wtorkowe wystąpienie premiera Morawieckiego na konferencji "Chronimy Polaków". Szef rządu mówił m.in.: "Przecież najszybciej, jak tylko mogliśmy, odcięliśmy rosyjski węgiel. Byliśmy jednymi z pierwszych. A zresztą pamiętacie, parę miesięcy po tym, jak nałożyliśmy embargo, nasi przeciwnicy polityczni zaczęli nam to wypominać. +Po co to zrobiliście? Czy nie za wcześnie?+. To co, pytałem - chcieliście karmić ruską machinę wojenną, pytałem Tuska. Do dzisiaj nie odpowiedział na to".

"Cała Polska widziała, jak rósł import rosyjskiego węgla za czasów premiera Morawieckiego"

Premier mówił też m.in., że opozycja straszyła i przepowiadała w 2022 r., że zimą prąd będzie "tak drogi, że w gospodarstwach domowych miał być wyłączony po godz. 20", "ludzie mieli zamarzać na ulicach, mieli zamarzać w swoich domach, chleb miał być po 30 zł, a paliwo miało kosztować 10 zł".

"Nie chcę używać zbyt mocnych słów na temat pana premiera Morawieckiego i jego legendarnej już prawdomówności" - powiedział przewodniczący Platformy, odnosząc się do wypowiedzi szefa rządu.

"Cała Polska widziała i wszyscy byliśmy zaskoczeni przez te lata, jak bardzo rósł import rosyjskiego węgla w czasie, gdy premier Morawiecki sprawował i nadal sprawuje rządy w Polsce. Nawet to, że my wiemy, że to nie premier Morawiecki podejmuje decyzje, ale nie zwalnia go to z odpowiedzialności, nawet jeśli jest tylko marionetką w rękach partii PiS i prezesa (PiS, Jarosława) Kaczyńskiego, nie zwalnia go to z odpowiedzialności" - mówił Tusk. "Jest w końcu, przynajmniej formalnie, premierem polskiego rządu i wszyscy ze zdumieniem czytaliśmy te statystyki, jak bardzo od pierwszych miesięcy rządów PiS rósł import rosyjskiego węgla" - dodał Tusk.

Według szefa PO, "polski węgiel był zagrożony importem rosyjskiego węgla". "Platforma przegrała wybory m.in. z powodu tzw. afery taśmowej. Wtedy gdy podjąłem decyzję, by ograniczyć, zredukować do minimum import rosyjskiego węgla, wtedy ruszyła tzw. afera taśmowa. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, kto miał w tym interes, by władzę objęli w Polsce ludzie, którzy przywrócą import rosyjskiego węgla na wielką skalę. Pan premier Morawiecki powinien się wstydzić. To jest ostatni człowiek, który powinien w tej kwestii w ogóle zabierać głos" - powiedział Tusk.

Dodał, że premier Morawiecki "chwali się tym, że władze PiS-u ogarnęły kryzys węglowy". "Panie Morawiecki, pan jest posłem z tego województwa. Niech pan przyjedzie i posłucha tego, co mi ludzie mówią każdego dnia na spotkaniach, (...) jakie to było uczucie tutaj na Śląsku, jak wójt gminy czy jakiś samorządowiec musiał wysyłać ludzi po węgiel do Gdańska, do mnie, do Gdańska. Pierwszy raz w historii ludzie ze Śląska jeździli po węgiel do Gdańska. Nie ma się pan czym chwalić" - powiedział lider Platformy.

Tak - dodał - "jak nie ma się czym chwalić ten, kto zdecydował o zakupie tego pół węgla pół błota z, nie wiem, Indonezji, z Kolumbii". "Jak można się chwalić, szczególnie jak się jest posłem ze Śląska, tym, że ludzie przeżyli zimę. Nie słyszałem, żeby ktoś z opozycji mówił, że ktoś będzie zamarzał na ulicy" - mówił Tusk. Dodał, że słyszał natomiast wypowiedzi i sam ostrzegał, że "to jest niemożliwe, żeby przez długie tygodnie od października ludzie żyli w strachu i panice, że zabraknie węgla, nawet na Śląsku, na te podstawowe potrzeby jak ogrzewanie mieszkania".

Tusk wezwał Morawieckiego, by wrócił do swego okręgu wyborczego, spotkał się na otwartych spotkaniach z mieszkańcami i usłyszał, co ludzie mówią o jego rządach.

"Ogarnijcie się, ludzie w Polsce zaczynają oszczędzać na jedzeniu"

"Ludzie w Polsce zaczynają oszczędzać na jedzeniu – i to przecież nie bogaci ludzie, nie zamożni. Więc naprawdę, to jest dzień, w którym trzeba głośno, coraz głośniej krzyczeć, że polityka, która pozwala na taką drożyznę i polityka, która pokazuje, że zbliżamy się do niebezpiecznego momentu, jeśli chodzi o naszą gospodarkę, musi naprawdę ulec zmianie" – mówił szef PO.

"To już nie są żarty. I to nawet tutaj nie chodzi o wybory, bo tu z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień może być naprawdę coraz większy kłopot. Mieliśmy tu krótkie spotkanie z przedsiębiorcami: szef firmy Tokai, która produkuje grafit opowiedział mi o danych, które mnie wbiły w ziemię. To jest bardzo energochłonna produkcja i za gaz i za prąd płacili rok temu 150 mln zł, a teraz ponad 450 mln zł" – relacjonował Tusk.

"Ta skala pokazuje, jak poważna jest sytuacja. I nie chodzi tylko o statystyki, że gdzie rzucimy okiem, czy to jest nowoczesna firma, bardzo ambitna, czy to jest malutkie przedsiębiorstwo, czy to jest sklep spożywczy, wszędzie widać znaki czegoś bardzo niepokojącego. I to jest chyba bardzo sposobne miejsce, żeby głośno – jak w Rafako podnieśliśmy razem krzyk i to pomogło – zacząć głośno krzyczeć, że jak będziemy dalej szli w tę stronę, to jest to prosta droga do katastrofy" – uznał.

"Chciałoby się powiedzieć tym u góry: ogarnijcie się naprawdę, tu nie ma z czego się cieszyć. Tu nie ma już dnia zwłoki. Wszędzie, gdzie jestem, pytają mnie, gdzie są te pieniądze na transformację energetyczną. Te miliardy euro mogłyby pracować też w otoczeniu takich firm, jak ta. I warto po prostu tu już – pomijając zwykłą politykę – zacząć krzyczeć, żeby ludzie się ogarnęli i zaczęli coś sensownego robić dla tych miejsc, dla tych fabryk, dla tych firm" – podkreślił Tusk.

Afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości "to dopiero początek"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej był proszony na briefingu w Raciborzu o komentarz ws. tzw. afery hejterskiej w związku m.in. z informacją portalu Onet.pl, że Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił w poniedziałek decyzję kieleckiej prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. akcji oczerniania sędziego Waldemara Żurka. Prokuratura podała, że nie jest w stanie ustalić, kim jest "Mała Emi", główna hejterka. To sędzia Żurek zaskarżył decyzję prokuratury o umorzeniu.

„Dobrze wiemy, że słynna afera hejterska to był dopiero początek tego, co później w Polsce się działo. Afery hejterskie, takie akcje zorganizowanej nienawiści i pogardy, stały się podstawowym narzędziem tej władzy” – ocenił w Raciborzu Tusk.

„Od czasu tej słynnej afery hejterskiej z udziałem urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości – już właściwie o tym zapomnieliśmy, że w Polsce PiS-u wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości zajmowali się organizowaniem hejtu, nienawiści w sieci przeciwko swoim oponentom – od tego czasu ludzie zginęli z tego powodu, z powodu hejtu organizowanego przez władzę” – powiedział.

„Ja nie mam żadnych oczekiwań wobec tej władzy. Nie sądzę, aby ona pociągnęła do odpowiedzialności ludzi, którzy organizują hejt, bo ta władza sama z siebie organizuje ten hejt” – uznał szef PO.

„Najlepszym komentarzem do tego będzie komentarz prokuratora po wygranych wyborach, który wreszcie będzie wyciągał konsekwencje wobec tych wszystkich, którzy dziś używają publicznych pieniędzy, publicznych narzędzi do osaczania ludzi, szczucia na przeciwników politycznych, podsłuchiwania, inwigilowania” – wymienił.

„Mamy przecież od lat do czynienia z działaniami, które wskazują, że ta władza nie cofnie się przed żadnym łajdactwem, byle utrzymać stołki” – ocenił Donald Tusk.

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek jeszcze przed ujawnieniem w mediach tzw. afery hejterskiej złożył zawiadomienie do krakowskiej prokuratury ws. trojga internetowych hejterów, m.in. "Małej Emi", których działania były w niego wymierzone. Sprawa z doniesienia sędziego Żurka została następnie przeniesiona z Krakowa do Kielc.

