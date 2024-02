Tusk: Polska będzie domagała się kolejnych sankcji wobec Rosji

Brazylia zwiększyła import rosyjskich paliw. Oleju napędowego więcej nawet o 4600 proc. W ubiegłym roku Brazylia zwiększyła import oleju napędowego z Rosji o 4600 proc., a oleju opałowego o prawie 400 proc., co przełożyło się na 8,6 mld dolarów dla rosyjskiej gospodarki, która wchodzi w trzeci rok wojny przeciwko Ukrainie – podał we wtorek dziennik "Financial Times".