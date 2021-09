Tusk: PiS zadarł już ze wszystkimi. Także z moją teściową... Samobójcy

fot. Grzegorz Czykwin / / FORUM

PiS zadarł ze wszystkimi: Unią, Ameryką, nawet z Czechami. A teraz z moją Teściową. Samobójcy - napisał w niedzielę na Twitterze lider PO Donald Tusk.

Teściowa Donalda Tuska zaistniała w przestrzeni publicznej za sprawą czwartkowego chatu lidera Platformy z internautami. Jeden z nich zadał byłemu premierowi pytanie o niedawną imprezę urodzinową dziennikarza Roberta Mazurka, na której pojawili się znani politycy, w tym m.in. wicepremier Piotr Gliński, szef KPRM Michał Dworczyk, b. minister zdrowia Łukasz Szumowski, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Lewicy Marek Dyduch oraz posłowie KO: szef klubu Borys Budka, wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak i lider pomorskich struktur PO Sławomir Neumann.

W czasie, kiedy parlamentarzyści świętowali wraz z Mazurkiem jego 50-te urodziny, w Sejmie trwało posiedzenie, na którym szef NIK Marian Banaś przedstawiał informację o pracach Izby.

Mam trochę żal do redaktora @wina_Mazurka . Gdyby mnie zaprosił na urodziny mógłbym przedstawić sprawozdanie z działalności NIK większej liczbie posłów niż była w Sejmie 😉 — Marian Banaś (@marian_banas) September 24, 2021

Obecność polityków Platformy na przyjęciu nie spodobała się przewodniczącemu partii, który - jak poinformował PAP rzecznik PO Jan Grabiec - wezwał Siemoniaka i Budkę na rozmowę, podczas której obaj oddali się do dyspozycji Tuska. O ich dalszych losach ma zdecydować zarząd ugrupowania.

Lider PO, odpowiadając na pytanie internauty, przekonywał, że problemem nie jest to, co zdarzyło się na urodzinach Mazurka. "Problemem jest to, i stąd moja reakcja wobec kolegów z Platformy, którzy byli obecni na tej imprezie, że ludzie naprawdę chcą wierzyć, że my politykę, nasze zobowiązania, nasze hasła, traktujemy śmiertelnie serio" - powiedział lider PO. "W tej grze, która się toczy na scenie politycznej, chodzi naprawdę o wszystko, o wszystko, co najważniejsze dla przyszłości Polski, jestem o tym naprawdę głęboko przekonany" - podkreślał.

Następnie odczytał smsa od swej teściowej: "Donku, wiem że masz kłopot ze swoimi ludźmi. Jestem po twojej stronie. Nie powinni tak się zachować. Ale nie pozbywaj się ich. Już i tak sporo ludzi PO odeszło za twoich poprzedników. Teraz w PO każdy jest na wagę złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem żałuje. To są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią". Tusk dodał, że był "poruszony" tą wiadomością.

Temat ubiegłotygodniowej imprezy urodzinowej Roberta Mazurka, a także jej konsekwencje, były szeroko komentowane w niedzielnych programach publicystycznych. Nie zabrakło także odniesień do "smsa od teściowej". "Ze zdumieniem oglądam festiwal paniki i hipokryzji po stronie Platformy Obywatelskiej. Słyszałem, że wszyscy w klubie próbowali dostać numer do teściowej Donalda Tuska, bo podobno ma ustalać listy wyborcze w najbliższych wyborach" - ironizował zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel w "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News.

Po południu głos w sprawie swej teściowej po raz kolejny zabrał Donald Tusk. "PiS zadarł ze wszystkimi: Unią, Ameryką, nawet z Czechami. A teraz z moją Teściową. Samobójcy" - stwierdził lider PO na Twitterze.

PiS zadarł ze wszystkimi: Unią, Ameryką, nawet z Czechami. A teraz z moją Teściową. Samobójcy. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 26, 2021

