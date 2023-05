Tusk: Ludzie przy rządach PiS zapomnieli, z czego powinny brać się pieniądze

Kto pracuje musi mieć korzyść - więcej pracujesz, masz więcej. Jeśli nie pracujesz, bo nie chcesz, nie możesz dostawać z tego tytułu więcej – mówił w czwartek w Słupsku szef PO Donald Tusk, zaprzeczając, by proponowane przez jego partię programy polegały na rozdawnictwie i były proinflacyjne.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami w Słupsku na trasie #Tu jest przyszłość Tusk zaprzeczył, by proponowane przez jego partię programy, które PO chciałaby realizować po wygranych wyborach, były proinflacyjne - taki zarzut postawiła jedna z uczestniczek spotkania.

Tusk podał przykład "babciowego 1500 zł”, który w jego ocenie ma charakter antyinflacyjny. „Mama idzie do pracy i nawet, jeśli zarobi tylko minimalną płacę, to składka i podatek i tak wynosi więcej niż 1500 zł. Przez fakt, że ona idzie do pracy, a nie siedzi w domu przy dziecku, wszyscy zaczynają wygrywać. Ona robi, to co chce, jest opieka nad dzieckiem, ona ma lepszą sytuację materialną, a budżet na tym zyskuje, nie traci” – mówił szef PO.

Jego zdaniem błędna ocena proponowanych przez PO projektów, spowodowana jest tym, że „ludzie zapomnieli przy rządach PiS, z czego powinny brać się pieniądze". "Pieniądze powinny się brać z pracy” – mówił, przedstawiając propozycje programowe dla przedsiębiorców, w tym chorobowego płaconego przez ZUS od pierwszego dnia zwolnienia i podatku od zapłaconych faktur.

„Kto pracuje, musi mieć korzyść - więcej pracujesz, masz więcej. Jeśli nie pracujesz, bo nie chcesz, nie możesz dostawać z tego tytułu więcej” – mówił, podając przykład pracownicy pomocy społecznej zarabiającej mniej niż dostają w świadczeniach jej klienci.

„Trzeba ludziom pomagać, ale ten kto pracuje, musi mieć więcej z tego tytułu, nie mniej. (…) Dobra, dojrzała demokracja nie powinna zostawić nikogo bez pomocy, gdy ten ktoś jest bezradny, ale jak ktoś pracuje, musi mieć lepiej” – mówił Tusk, odpowiadając wzburzonemu uczestnikowi spotkania, który ujął się za alkoholikami, którzy finansowej pomocy państwa potrzebują do egzystencji.

Przewodniczący PO był także pytany o to, co on i jego ugrupowanie chcą zrobić, by Polska nie była podzielona na pół, na PiS i PO, by skleić społeczeństwo.

„Jakbym znał dokładną odpowiedź na to pytanie, to bym dostał Nobla bezdyskusyjnie, pokojowego” – odpowiedział Tusk. Jednocześnie zaznaczył, że nie zrzuca z siebie odpowiedzialności za to, co dziś dzieje się w Polsce.

Podkreślił, że od kiedy przestał być premierem naoglądał się „różnych wersji demokracji w Europie i na świecie” i był w miejscach, „gdzie demokracja upadała, między innymi dlatego, że władza demokratyczna traciła instynkt, kontakt z ludźmi”. Dlatego - zaznaczył - stara się mieć „nieustanny kontakt z ludźmi”.

„Wiem, że to zwycięstwo nie będzie miało sensu, jeśli ja, wszyscy moi współpracownicy nie zrozumieją na nowo, że ich miejsce jest z ludźmi. (…) Tylko to ma sens. I to nie chodzi o to, by się wam przypodobać. (…) Sens polityce nadaje taka świadomość, że jesteś od ludzi i robisz to wyłącznie dla ludzi. Nie dla chwały, nie dla pieniędzy” – mówił Tusk.

Przyznał, że sam doświadcza ataków, czuje się ofiarą zła, do jakiego zdolna jest władza. „Każdego dnia sobie powtarzam, nie myśl o odwecie. Wygraj te wybory, zmień to na lepsze, ale nie myśl o odwecie. Rozliczyć zło trzeba będzie. (…) Ale tylko po to, by następnym krokiem była próba zbudowania pojednania. (…) 90 proc. spaw, które nas różnią, nie muszą nas dzielić tak kategorycznie. Mam przekonanie, że kluczowym problem jest to, by nie rządzili ludzie, którzy z podziałów i konfliktów zrobili swoją filozofię, metodę sprawowania władzy” – powiedział szef PO, wskazując na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który jego w ocenie „wierzy, że trzeba mieć przeciwnika, trzeba go opisać, naznaczyć, z nim walczy, że polityka jest nieustanną wojna domową”.

Tusk, podsumowując stwierdził, że warunkiem wstępnym do sklejenia społeczeństwa „jest pokonać PiS, potem nie mścić się, tylko wyczyścić to bagno i dać ludziom żyć spokojnie”. (PAP)

autorzy: Inga Domurat

