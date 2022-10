Tusk: Afera węglowa wydaje się być królową wszystkich afer

fot. Marcin Banaszkiewicz / / FotoNews

Afera węglowa wydaje się być królową wszystkich afer; na węglu wszyscy dzisiaj tracimy, ale ktoś na tej aferze zarabia; na tym polega cały kłopot, że gdzie nie spojrzeć, tam wszędzie na końcu ktoś zarabia - powiedział lider PO podczas spotkania z wyborcami w Inowrocławiu.

W piątek Tusk spotkał się z wyborcami i sympatykami w Inowrocławiu. Podczas wystąpienia odniósł się m.in do kwestii cen węgla.

"Każdego dnia jesteśmy atakowani sprzecznymi informacjami o węglu. Jak wiecie, węgiel jeszcze dwa miesiące temu miał kosztować 996 zł za tonę, dzisiaj oni (rząd - PAP) ogłaszają wielki sukces - po gigantycznym zamieszaniu - że samorządy będą mogły ten węgiel kupować po 1500 zł, żeby sprzedać po 2000, ale nadal na rynku za tonę węgla musicie wydać dużo ponad 3000 zł" - powiedział szef PO.

"Tak naprawdę afera węglowa wydaje się być królową wszystkich afer" - ocenił Tusk. Jak zauważył, "na węglu wszyscy dzisiaj tracimy". "Wszyscy boimy się tej zimy, ale ktoś na tym węglu, na tej aferze węglowej, zarabia" - dodał.

Polityk odniósł się także do kwestii nigdy nie ukończonej elektrowni węglowej w Ostrołęce. "Cały kłopot polega na tym, że gdzie nie spojrzeć, to wszędzie tam na końcu ktoś na tym zarabia, a my wszyscy tracimy. Ta Ostrołęka to według NIK ponad miliard złotych straty. Do dzisiaj działa spółka, cały czas zmieniają się prezesi - wszyscy są działaczami PiSu - która zarządza tymi zburzonymi wieżami, i zatrudnia wielu ludzi, a pensje są naprawdę wysokie. (...) Gdzie nie rzucicie okiem, oni albo cos zepsują, albo zniszczą, ale na końcu widać bardzo wyraźnie, że na tym zarobią, a na końcu wyjdą przed kamery i powiedzą: jeśli mamy jakieś kłopoty, to takie, że Polacy mają za dużo pieniędzy" - mówił Tusk.

Szef PO odniósł się również do pomysłu nacjonalizacji sklepów spożywczych "Żabka", którą przedstawił w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Dwa dni temu mój ulubieniec, faworyt, Jarosław Kaczyński powiedział, że chce kupić +Żabkę+. Panie prezesie, drogi Jarosławie, mam taką propozycję: chodźmy do +Żabki+, wpierw zrób chociaż raz zakupy w +Żabce+, zanim ją kupisz. Zobaczysz, jak wygląda życie, jak ludzie kupują i odliczają każdy grosik, żeby starczyło, i może przestaniesz wmawiać wszystkim wokół, że prawdziwym problemem Polski jest to, że Polacy mają dzisiaj za dużo pieniędzy" - powiedział lider PO.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Anna Jowsa

mml/ ajw/ par/