Turystyka medyczna wraca w USA do łask. "Pacjenci mogą zaoszczędzić 50-70 proc."

Coraz więcej Amerykanów uprawia turystykę medyczną, głównie do tańszego Meksyku. Osiągnęła już prawie poziom sprzed pandemii, tj. około 1,2 mln osób rocznie. Popularna jest też Kostaryka. Amerykanie jeżdżą tam głównie na zabiegi dentystyczne i kosmetyczne. Pojawiają się jednocześnie przestrogi przed związanymi z tym problemami.

fot. New Africa / / Shutterstock

„Przed pandemią około 1,2 mln obywateli amerykańskich podróżowało do Meksyku w celu skorzystania z leczenia. Dziś tamtejszy rynek szybko się odbudowuje i wraca niemal do poziomu sprzed pandemii" – cytuje radio publiczne NPR prezesa organizacji Pacjenci ponad Granicami (PBB) Josefa Woodmana.

Jak dodał, drugim najbardziej popularnym miejscem dla turystów z USA szukających opieki medycznej stała się Kostaryka. Podróżują do tych latynoskich krajów także po to, by zakupić antybiotyki i inne leki po korzystnych cenach. Jeszcze innym powodem są procedury ortopedyczne kosztujące o połowę mniej niż w USA.

"Pacjenci z Ameryki Północnej podróżują do Meksyku, aby zaoszczędzić 50-70 proc. w stosunku do tego, co zapłaciliby w Stanach Zjednoczonych za wybrany zabieg" – podkreślił Woodman.

NPR zwraca uwagę, że element ryzyka jest nieodłącznym elementem wielu zabiegów, niezależnie od miejsca, w którym są wykonywane. Przytacza jednocześnie opinię amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC)ostrzegających, że turystyka medyczna może zwiększać komplikacje.

„Potencjalne problemy mogą być związane z lataniem samolotem pod ciśnieniem zbyt wcześnie po zabiegu, jak również z komplikacjami związanymi z uzyskaniem opieki po zabiegu wykonanym w innym kraju. Ale niektóre z najpoważniejszych ostrzeżeń CDC dotyczą infekcji, od zakażeń ran i krwi po patogeny, które mogą być tam bardziej powszechne lub odporne niż w USA” - stwierdza NPR.

Powołuje się zarazem na pracę badawczą z 2020 roku, opublikowaną w "Journal of the American Pharmacists Association". Zawierała ona opinie ok. 427 Amerykanów z 29 stanów przekraczających granicę amerykańsko-meksykańską w Kalifornii w celu uzyskania usług medycznych. Większość respondentów uważała, że „meksykańskie usługi opieki zdrowotnej są takiej samej lub lepszej jakości w porównaniu z tymi w Stanach Zjednoczonych, za niższy koszt".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski