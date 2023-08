Turystka zrobiła sobie selfie przy słupie granicznym. Dostała 500 zł mandatu

Dopłaty do wymiany ogrzewania. Tauron przeznaczy na to ogromne środki Prawie 2,5 mln zł przeznacza Grupa Tauron na dopłaty dla gospodarstw domowych z południa Polski, które decydują się wymienić ogrzewanie na bardziej efektywne. W tym roku dofinansowywane są pompy ciepła, a wielkość dofinansowania wzrosła do 4,4 tys. zł - wynika z informacji Taurona.