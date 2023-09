Turyści zdradzili pozycje rosyjskiego wojska na Krymie. "Zdjęcia puścili w internet"

Estonia nie wpuszcza do siebie samochodów z rosyjskimi rejestracjami Od środy od godz. 10 czasu lokalnego (9 czasu polskiego) w Estonii obowiązuje zakaz wjazdu do kraju samochodów na rosyjskich tablicach rejestracyjnych - poinformowały estońskie media. Zakaz dotyczy nie tylko samochodów prywatnych, ale i tych należących do firm przewozowych.