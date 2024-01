Turecka waluta nigdy nie była tak słaba. Jeden dolar wart 30 lir

UŁASKAWIENIE WĄSIKA I KAMIŃSKIEGO Jarosław Kaczyński ocenia decyzję prezydenta To jest dobry ruch, jeśli doprowadzi do dobrych efektów. Przy naszych sądach to wszystko jest niepewne - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując decyzję prezydenta o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.